Corea del Norte amenaza con un “mar de fuego” en EEUU en respuesta a las sanciones

Chung Sung-Jun/Getty

EEUU aumentaba ayer la presión contra Kim Jong-un, esta vez con el respaldo de la ONU y sin provocación militar. Y la respuesta de Corea del Norte no se ha hecho esperar: Pyongyang vuelve a ladrar la amenaza de guerra. Una guerra, sugieren, que ellos no quieren, pero a la que se les está empujando desde fuera.

Ayer sábado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la imposición de nuevas y más duras sanciones económicas contra Corea del Norte en respuesta a sus recientes ensayos balísticos. La propuesta, promovida por Estados Unidos, contempla un bloqueo a las exportaciones norcoreanas de carbón, hierro, plomo, pescados, mariscos y otros productos por valor de 1.000 millones de dólares anuales. Muchísimo dinero para un país como Corea.

“ Se trata de prudentes medidas defensivas”, dijo Nikki Haley, la embajadora estadounidense ante la ONU, para luego añadir que “es necesario tomar medidas adicionales”, sin entrar a detallarlas. Casi a la vez, Trump sacaba pecho en Twitter.

United Nations Resolution is the single largest economic sanctions package ever on North Korea. Over one billion dollars in cost to N.K.