Cazan a un congresista anti-aborto pidiéndole a su amante que aborte

Además del dinero y la fama, a ver si adivinas qué tienen en común los siguientes artistas.

Jack Nicholson.

Andrea Bocelli.

Mel Gibson.

Justin Bieber.

Pues resulta que todos ellos han hecho pública su oposición al aborto.

Pero si se vieran envueltos en una toma de decisión de este tipo que pudiese afectar a su carrera, muy probablemente cambiarían de parecer. Aunque, seguramente, solo de puertas adentro.

En esa terrible hipocresía han pillado al congresista de Pensilvania Tim Murphy, que al mismo tiempo que era un portavoz contra el aborto le estaba pidiendo a su amante, treinta y tantos años más joven que él, que acabase con su embarazo.

Según el Post-Gazette, Shannon Edwards, una psicóloga de Pittsburgh que tiene exactamente la mitad de la edad de Murphy y con quien él ha reconocido haber tenido una relación paralela a su matrimonio, le comunicó en enero al congresista que podía estar embarazada. Aunque aquello se quedo en "un susto", Murphy le dejó muy clara su posición al respecto.

"Tienes cero problemas en postear contenido pro-vida por todas partes cuando luego no tienes ningún problema en pedirme a mí que aborte a nuestro hijo no nato". Edwards se refería a un post en la página de Facebook del congresista en el que criticaba a Estados Unidos por "no tener en cuenta y despreciar a los más vulnerables permitiendo abortos pasadas las 20 semanas de gestación".

Al verse entre la espalda y la pared, Murphy intentó salvar el tipo cargándole el muerto a su equipo: "Entiendo lo que dices sobre mis mensajes sobre este tema, pero nunca los he escrito. Los hace mi equipo. Los leí y no me gustaron. Le digo a mi equipo que no escriba ninguno más, lo haré".

Murphy no es en absoluto el primer moralista pro-vida al que su doble moral le ha dejado en evidencia ente el mundo. El republicano Scott DesJarlais, que también apoya la prohibición del aborto a partir de las 20 semanas, pagó dos abortos a su esposa y fue grabado pidiéndole a una chica de 24 años con la que estaba teniendo un affair que acabase con su embarazo "para solucionar esto y poder seguir con sus vidas".

