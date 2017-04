Ucrania corta la luz a 3 millones de personas residentes en la zona del conflicto

El gobierno ucraniano cortó la luz ayer a los territorios de las regiones rebeldes del este del país dejando a oscuras a los tres millones de personas que viven en la zona de conflicto. Un inesperado gesto al que las autoridades rusas respondieron casi de inmediato devolviéndoles el suministro.

El vicepresidente de Ucrania, Georgiy Tuka, defendió la decisión alegando que los "separatistas" han acumulado 11.000 millones de hryvnias – más de 3,7 millones de euros – en deudas por no pagar la electricidad. Pero según el enviado ruso que media los diálogos entre las dos repúblicas independientes de Donetsk y Lughansk y el gobierno ucraniano, Boris Gryzlov, a éstos no les resultó posible abonar el importe de la electricidad porque Kiev no permitió que se transfiriera dinero desde su territorio hasta el resto de Ucrania.

Fuera por la razón que fuera, lo que sí que provocará esta estrategia es que, como alertó la activista defensora de derechos humanos de Ucrania, Valeria Lutkovska, es que las personas que residen en las áreas rebeldes se alejen aún más de Kiev y se acerquen más a Rusia, quien les ha apoyado desde que estalló el conflicto en abril 2014. Y como demuestra este gesto, ahora siguen haciéndolo. Aunque, como dijo Alexei Makarkin, del Centro de Tecnologías Políticas con sede en Moscú, de forma simbólica: "en el plano oficial reconocen que es territorio de Ucrania, pero en realidad no lo es".

El Protocolo de Minsk fue firmado por representantes de Ucrania, de Rusia, de la República Popular de Donetsk (DNR) y de la República Popular de Lugansk (LNR) para poner fin a la guerra. Pero no lo consiguieron, ya que los derramamientos de sangre en los territorios rebeldes han continuado. La última muerte ha sido la de un miembro estadounidense de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que terminó asesinado en la zona rebelde mientras hacía de mediador para resolver el conflicto.

El reciente corte de electricidad es una forma de materializar el actual escenario del conflicto ucraniano: Kiev ha dejado de pensar en las personas que viven en la zona de conflicto considerándolos a todos "separatistas" y Rusia saca partido de ello para seguirles dando su apoyo.