Las imágenes del último concierto de Chris Cornell te van a romper el corazón

Los fans de Soundgarden que disfrutaban viendo a sus ídolos tocar en el Teatro Fox anoche dificílmente podían imaginar que esa sería la última vez que alguien escuchase esa voz en directo. Su cantante, Chris Cornell, fallecería unas horas después, según explicó su agente, de forma "repentina e inesperada".

Según apunta Billboard, la policía de Detroit está investigando su muerte como un "posible suicidio", aunque admiten que es demasiado pronto para determinar la causa de la muerte.

Ahora, mirar las fotografías que los asistentes al concierto compartieron en sus redes sociales resulta, sencillamente desolador.

About to go down @soundgarden #Detroit pic.twitter.com/XZdSr1KyvR