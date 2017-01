Marruecos prohibirá la venta de burkas por razones de seguridad

Según informan los medios locales, el gobierno de Marruecos prohibirá la fabricación y venta de burkas por razones de seguridad. Aunque no se ha hecho un anuncio oficial por parte del gobierno, se espera que las nuevas medidas se hagan efectivas a partir de la próxima semana.

"Hemos tomado la decisión de prohibir totalmente la importación, fabricación y comercialización de esta prenda en todas las ciudades y pueblos del reino", informaba el sitio web de noticias Le360 citando una fuente del ministerio de interior. Según la misma fuente, la decisión se ha tomado por razones de seguridad ya que “los criminales han utilizado en varias ocasiones esta prenda para perpetrar sus crímenes”.

Pese a que el ministerio de interior se ha negado a hacer ninguna declaración oficial al respecto, varios medios han divulgado incluso una copia de la circular que se envió a los comerciantes, en concreto la que se distribuyó a los de la ciudad de Tarudant, situada al sur del país.

En ella, las autoridades advertían a los vendedores sobre la necesidad de retirar todos las prendas de las tiendas en 48 horas, bajo amenaza de confiscar el stock en el caso de no cumplir con el plazo.

De acuerdo con el medio Morocco World News, la noticia no ha sido bien recibida por los sectores más radicales del islam. En concreto, los salafistas de extrema derecha han calificado la medida como una violación de los derechos humanos. Morrocco World News citaba a Hammad Kabbadj, miembro del partido salafista PJD, que calificaba la decisión de prohibir el burka como “injusta” mientras se favorecía el uso de prendas “occidentales” como el bikini.

Por otra parte, los defensores de los Derechos Humanos tampoco han quedado muy contentos, ya que consideran que la medida supone una violación de las libertades individuales. Radio France Internationale cita a Ahmed el Haij, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, quien argumenta que “la elección de vestimenta depende de la persona, y el Estado no puede intervenir en ello”.

Otros activistas han aplaudido la decisión del gobierno. Es el caso de Najwa Bukus, que considera que la normativa “va en el buen sentido”. “Estoy a favor de la prohibición de todo aquello que oculte la identidad de un indivuo, hombre o mujer, en un espacio público”, ha recalcado.

De momento, la prohibición parece afectar solo a la fabricación y venta, pero no a su uso. Además, la prohibición no incluye el nicab, el velo integral de color negro que solo deja al descubierto los ojos de la mujer. No queda claro si Marruecos se unirá en un futuro a países como Francia o Bélgica, conocidos por prohibir el uso del burka en público, o las medidas se quedarán tan solo en la superficie.