Prohíben a una alumna brillante ir a su graduación por llevar esta camiseta

A principios de semana comentábamos este caso de una carta viral de una madre al director del colegio que castigó a su hija por llevar los pantalones demasiado cortos. Ahora, los hombros de una chica vuelven a ser objeto de controversia y ponen de manifiesto una vez más el escrutinio y la hipersexualización a la que se ven sometidas las mujeres a diario.

Summer Bond, una estudiante de último grado del instituto Hickory Ridge, en Harriburg, Carolina del Norte, fue expulsada 10 días y le prohibieron ir a su propia graduación por algo tan absurdo como llevar la camiseta incorrecta. “Incorrecta” para el dress code puritano que rige en la institución educativa.

Su historia, se ha hecho viral en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la semana pasada la estudiante fue a clase con esta "provocativa" camiseta.

Una simple prenda color verde oscuro que enseñaba las clavículas, mostraba ligeramente los hombros y en la que se vislumbraba un trozo de su espalda. Una camiseta que no agradó a la directora del colegio, Michelle Cline, que se acercó a ella para informarle que no cumplía con las normas de vestimenta del centro. En ese punto Summer decidió ponerse una chaqueta por encima, solución que no fue suficiente para la directora.

Como Summer ya había experimentado ciertos problemas con la directora en el pasado, le preguntó si podía llamar a su madre en vez de obligarla a ir a su despacho y cambiarse de ropa. Los responsables del centro no pudieron contactar con la madre de Summer, así que ella volvió a clase .

Más tarde, la directora llegó con un guardia de seguridad y obligó a los compañeros de Summer a marcharse. “La directora me dijo que me daba un ultimátum. Que o bien iba con ella a la oficina a cambiarme la camiseta o que me arrestarían”, explicó la alumna a The Grio. Afortunadamente, la madre llamó antes y Summer no fue detenida.

Tras el incidente, la estudiante contó su caso en la WCNC y mostró la camiseta que llevaba en el momento de la expulsión. Y pronto, su historia corrió por las redes sociales.

ok so this young lady, an HONORS student with MULTIPLE scholarships got suspended basically for the rest of her senior year because of this: pic.twitter.com/E264srpJCO — curly aliyah (@curlyaliyah) 21 de mayo de 2017

"Es triste porque he trabajado muy duro durante cuatro años para poder ir a mi graduación. Tenemos vendedores de drogas que pueden ir a su graduación, delincuentes sexuales que también y luego una estudiante con un 4,4 de nota que por mostrar los hombros no va a poder”, se quejaba la joven.

El instituto ha recibido miles de correos electrónicos y cientos de llamadas preguntando por la historia y, de acuerdo con la oficina del sheriff, también les han llegado amenazas.

No es la primera vez que este instituto tiene problemas con su código de vestimenta. Según informa Buzzfeed, el año pasado 45 estudiantes fueron enviadas al despacho de la directora para que esta comprobara la longitud de sus camisetas. De acuerdo con el código de vestimenta, las camisetas deben “cubrir la totalidad de las nalgas del estudiante y la zona pélvica”.

Por el momento, el abogado de Summer Bond, Ken Harris, quiere que su defendida pueda ir a su graduación libremente pero después buscará “cuestiones civiles o penales relacionadas con cualquier confinamiento injustificado” que Bond pudiera haber experimentado durante su detención.