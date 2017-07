Un accidente de un tren de Rodalies deja 54 personas heridas en Barcelona

"Justo antes del accidente me he cambiado de asiento. Parte de los aproximadamente 20 heridos del vagón estaban solo a seis metros de mí. Dios ha querido que me moviera", explica a PlayGround uno de los pasajeros del tren de Rodalies que ha colisionado contra un tope en el tramo final de la vía 11 de la Estació de França de Barcelona.

El incidente, que se ha producido a las 7:15 (hora local), ha dejado a 54 personas heridas, según la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat. A pesar de que solo una de ellas se encuentra en estado grave, 51 han sido trasladadas a centros hospitalarios. Pero los heridos más leves han sido atendidos por los efectivos de emergencia en el andén de la estación.

Zahroui ha presenciado como se han desprendido algunas de las placas de metal del techo del convoy, que han terminado ocasionando heridas a algunos de los que le acompañaban en el vagón. "La gente se ha caído al suelo. Algunos tenían heridas graves. Había un anciano sangrando por la cabeza. Había una mujer que no se podía mover. Ha sido muy fuerte. Cuando ha chocado pensaba que se acababa el mundo".

Él ha tenido la suerte de que el asiento de delante ha parado el impacto. En caso contrario, hubiese colisionado con los pasajeros que tenía en frente y ahora podría tener heridas más graves que la que los hematomas que tiene en el brazo y en la mano.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha trasladado a la estación. Allí ha comunicado que por el momento se desconocen las causas del accidente. "Es demasiado pronto para decir nada. Hemos de esperar a que lleguen todos los informes y valorar", ha explicado a los medios de comunicación.

Sin embargo, Zahroui, que lleva años desplazándose en tren casi a diario, cree que ha ocurrido porque el freno no funcionaba bien. Ya lo había notado en las anteriores paradas. Y al aproximarse a la de la Estació de França, el convoy ha frenado lentamente y ha terminado chocando. Javier Orriazu, que también ha sido sorprendido por la colisión, no tiene tan claro qué ha ocurrido. "No sabemos si el conductor se ha despistado o si le ha pasado algo porque ha quedado completamente inconsciente", ha relatado a los medios.

Él no ha sufrido heridas de gravedad, solo un pequeño golpe en la cabeza. Explica que una de las razones por las cuales ha habido decenas de heridos es porque gran parte de los que viajaban en el vagón estaban de pie en el momento del incidente. "No ha habido mucha gente que haya salido disparada. Algunos nos hemos caído para atrás y otros lo han hecho encima de otras personas".

Colau ha aprovechado para felicitar la rapidez y la eficacia de todos los efectivos de emergencia: Mossos d'Esquadra, Bomberos de la Generalitat de Catalunya, Guàrdia Urbania y el Servicio de Emergencia de Catalunya (SEM), entre otros. A pesar de reconocer que ha sido un accidente "aparatoso", ha celebrado que la mayor parte de las víctimas sean leves y ha enviado fuerzas a la única que se encuentra en un estado más crítico: "esperamos que se recupere".