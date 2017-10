Londes ha amanecido envuelto en una inquietante bruma anaranjada apocalíptica

Hace tan solo unos días te enseñábamos el inquietante efecto que habían producido los incendios de California en el parque de atracciones de Disneyland. De repente, las inocentes atracciones de colores pastel con Mickeys dibujados se habían convertido en máquinas demoníacas gracias a la luz rojiza del ambiente. Pues bien, si tienes la suerte de encontrarte hoy en Londres es probable que seas testigo de un fenómeno similar. En la capital y en otras ciudades de Reino Unido, sus ciudadanos se han despertado hoy un poco más cerca del infierno. O del apocalipsis final. ¿El culpable? El huracán Ofelia.

Ofelia ha traído polvo y arena del Sahara y cenizas de los incendios de España y Portugal, dejando una densa bruma anaranjada en el ambiente y un Sol rojizo bastante aterrador. “ Ofelia se originó en Las Azores, donde fue un huracán. Y mientras seguía su camino hacia el norte arrastró el aire tropical del Sahara”, explicaba a la BBC el meteorólogo Simon King. “Debido a que el polvo se encuentra muy alto, la luz del Sol se dispersa en longitudes de onda más largas, que se encuentran más en la parte roja del espectro, por lo que a nuestros ojos el cielo parece rojo”, añadía el experto.

Más allá de las explicaciones científicas, el curioso fenómeno ha explotado en redes sociales, donde el hashtag #redsun ha sido uno de los más utilizados en el Reino Unido.

London Sky with #REDSUN as a result of #Ophelia.Time 3:25pm pic.twitter.com/nRCvol8all

— Moshe Zichmir (@mosezichmir) 16 de octubre de 2017

— Freebs The Tree (@FreebsTheTree) 16 de octubre de 2017

Turn off the auto white balance on your phone to capture today's #yellowsky This is in #windsor Weird light... pic.twitter.com/18S7H6YY6s

— Jane Deane (@JaneDeane) 16 de octubre de 2017