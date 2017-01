Si tienes cicatrices en la cara... ¡Enhorabuena, eres sexualmente más atractivo que el resto!

En nuestra sociedad las cicatrices no están bien vistas —si no eres Harry Potter, claro—. Mientras que en otras culturas son consideradas un signo de madurez, firmeza, de alguien que ha vivido, en Occidente siguen siendo un tabú, algo que ocultar y maquillar hasta hacerlo casi desaparecer. No suelen aparecer en los anuncios publicitarios, son borradas de manera implacable por obra y gracia del Photoshop y pueden suponer una desgracia para aquellos que las padecen. Sin embargo, un estudio científico ha confirmado que, más allá de las historias que puedan esconder esas marcas en la piel, las cicatrices son valiosas en un sentido: aumentan el atractivo sexual.

Por lo menos, en el caso de los hombres.

Científicos de las Universidades de Liverpool y Stirling han llegado a esa conclusión después de investigar los efectos de las cicatrices faciales en el atractivo de la gente. Durante su estudio, preguntaron a 115 mujeres y 76 hombres por el atractivo de ocho desconocidos del sexo opuesto. La mitad de los participantes tuvieron que observar las fotografías originales de la gente y, mientras, la otra mitad observó las mismas imágenes manipuladas digitalmente. Las “nuevas” fotografías contaban con cicatrices en las mejillas, en la mandíbula o en la frente.

Mientras que las cicatrices no cambiaban el atractivo percibido en las mujeres, en el caso de los hombres esas marcas resultaron en un aumento en la valoracion del atractivo percibido de esas personas en hasta un 5,7%.

"Una gran cicatriz mitad de la cara es poco probable que haga más atractivo a alguien, pero hay algunas cicatrices que las mujeres encuentran más atractivas. Ahí entra en juego todo el asunto del atractivo “James Bond”, aunque también se considera que esa persona no es la mejor para casarse”, explicó Robert Burriss, uno de los psicólogos que dirigió el estudio, publicado en la revista Personality and Individual Differences.

Porque otra de las conclusiones del estudio es precisamente esa: las mujeres encuentran a estos hombres marcados más atractivos para una relación corta, pero a la vez demuestran reparos a la hora de concebir algo más serio con esas personas con cicatrices.

Como parte del estudio, los voluntarios tuvieron también que aventurarse a "adivinar" en cada imagen si la cicatriz provenía de una pelea, de un accidente o de una enfermedad. Curiosamente, en el caso de los hombres, la mayoría de cicatrices se atribuían a un encuentro violento, mientras que en el caso de las mujeres se consideraban consecuencias de una enfermedad.

“Cuando las cicatrices se ven como el resultado de un encuentro violento, esto es visto como un signo de fortaleza o valentía en el hombre. En el caso de los accidentes, esto evidenciaría que su personalidad busca asumir riesgos. De cualquier manera, es una forma de evaluar la masculinidad del hombre”, destacaba Burris.