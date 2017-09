Los hombres son incapaces de entender este meme, y esto lo hace mucho más divertido

TWITTER pay10‏ @payt_xoxo.

¿Alguna vez habéis probado a poner varios utensilios de belleza sobre la mesa y jugar con vuestro novio a que intente adivinar qué nombre tiene y para qué sirve cada cosa? En serio, diversión asegurada.

— No se abre. Va mal. Esta mierda está rota.

— Lo estás cogiendo del revés.

— Ah. Hostias, sí. Este me lo sé. Esto es un "eyelin", es para los ojos.

— ¿ Eyeliner quieres decir?

— Eso.

— ¿Crees que este lapiz rojo es para pintarse los ojos?

— Sí. Así en plan Marilyn Manson ¿no?

Y así todo el rato.

Altamente recomendable para echar unas risas y ser hacer un ejercicio de reflexión sobre la cantidad ingente de basura que jamás utilizas y llevas años acumulando.

El caso es que el pasado miércoles, Payton Hicks, una estudiante de cosmética de 18 años de Muncie (Indiana) jugó sin querer a esto mismo con todos los hombres de Twitter. Y los pobres no entendieron nada de nada.

Hicks estaba peinando a una amiga y decidió hacer unas fotos de antes y después. "Mi método para ondular el pelo de las clientas es crear rizos de tipo tirabuzón horribles y después cepillarlos para crear bonitas ondas playeras", explicó a Buzfeed. "Estaba riéndome con mi amiga sobre lo feas que están antes de cepillarlas".

you vs. the girl he cheats with pic.twitter.com/7qBAUJpsDN — pay10 (@payt_xoxo) 6 de septiembre de 2017

En un momento de iluminación, vio el meme en potencia que tenía delante: "Tú vs. La chica con la que te engaña".

A las mujeres de Twitter la broma les hizo mucha gracia, y en poco tiempo el post se había hecho super viral, dejando a una horda de hombres desconcertados detrás de sí.

"Estoy confuso".

I need help with this — J.a.B. (@_mrbellizzi) 7 de septiembre de 2017

"Necesito ayuda con esto".

I have 0 understanding https://t.co/vXzUHznYCB — Adam Pope (@adampope_wg2) 7 de septiembre de 2017

"Entiendo cero".

"¿Qué significa?".

Por aquí hay uno que va en buena dirección.

i think it has something to do with the curls ?? https://t.co/3Oml5JzFq8 — J̥ͦ W̥ͦɪʟʟʏ (@j_willy99) 7 de septiembre de 2017

"Creo que tiene algo que ver con los rizos".

Pero el siguiente en seguida se desvía.

"— El pelo de la derecha es marrón más oscuro.

— MAL".

¿Acaso no son las dos fotos iguales?

I feel like I'm looking at the same hair... https://t.co/UOu53SxfDi — wy (@InsleeWyatt) 7 de septiembre de 2017

"Siento que estoy mirando al mismo pelo".

Algunas chicas que retuitearon a Payton recibieron mensajes de sus novios con los cerebros a medio freir tratando de entender el meme. Y no pudieron resistir las ganas de compartir la conversación.

"Jejeje".

Mientras el resto disfrutaban de ver a los hombres corriendo como pollos sin cabeza.

"Todos estos chicos".

LMFAOOO all the boys in the replies so confused but us girls knowing what's up is great 😭 https://t.co/X7ct3Z85DY — shelbs 👑 (@palemami) 7 de septiembre de 2017

"Me parto, todos estos chicos respondiendo tan confusos y las chicas entendiendo lo que pasa, es genial".

i feel like boys don't understand this tweet and it makes me love it that much more lmaooo https://t.co/51OAdnE0Qr — jaz k (@jazzzzzk) 7 de septiembre de 2017

"Siento que los chicos no entienden este tuit y esto me hace amarlo mucho más, me parto".

Vale, voy a hacer una explicación muy visual para todos los hombres que siguen sin pillarlo:

Básicamente, a menos de que quieras parecer una señora que lleva al menos 250 años muerta (ojo, que a mi los looks de aparición fantasmal victoriana me flipan mogollón) más te vale cepillar con ganas esos tirabuzones antes de salir a la calle.

Y ya puedes esmerarte en hacerlo bien si tu intención es ser popu de Instagram, y no Sarah Jessica Parker en los 80's.

O sea, explicación del meme: "tú" eres la tía guay porque llevas las ondas perfectas, y "la tipa con la que te la pega tu novio" es una chunga que va por la vida con tirabuzones que parecen salchichas.

Ojo, que hubo algunos chicos que sí entendieron la broma.

Some1 said boys don't understand this pic... shit girl on the right curls are too over done looking like she going to middle school dance https://t.co/UGWoehzeAV — Champagne Papi 🍾 (@Bnastyyy7) 7 de septiembre de 2017

Eso sí, dentro de los que la pillaron, en la mayoría de casos fue bastante esfuerzo previo.

The curls on the right are too tight and un natural looking. The ones on the left look nice - See i know — HCC (@Hayden_Cooper98) 7 de septiembre de 2017

"Los rizos de la derecha son demasiado prietos y poco naturales. Los de la izquierda se ven bien. Ahora lo entiendo".