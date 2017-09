La chica que quedó atrapada en la ventana (sí, la de la caca) ha roto su silencio

Hace un par de días se viralizó por todo el mundo la historia de la que probablemente ha sido la peor cita Tinder de la que se tenga constancia.

Explicamos toda la historia en este artículo, pero resumiendo, esto fue lo que pasó:

Chica y chico salen a cenar comida picante y van al apartamento de él a ver un documental y beberse una botella de vino.

Chica sufre un apretón brutal, hace lo que tiene que hacer, y la cisterna no es capaz de llevarse el tordo.

Chica entra en pánico, coge su caca y la lanza por la ventana. Caca atrapada entre dos cristales.

Más pánico.

Chica confiesa, se arrepiente, y mete medio cuerpo en la ventana para intentar recuperar el presente.

Chica queda atrapada en la ventana.

Chico empieza a preocuparse por su salud y llama a los bomberos.

Bomberos liberan a la chica rompiendo la ventana.

Chico monta un crowdfunding para pagar la ventana, comparte la historia, que da la vuelta a Internet, y consigue 2000 libras más de lo que pedía.

En este vídeo podéis ver el caso ilustrado.

El caso es que la noticia fue compartida en Reddit, donde la protagonista anónima de la historia decidió manifestarse y explicar su versión de las cosas

"Soy la avergonzada lanzadora de mierda de Shirhampton. Mis amigos me han estado comparando con Miranda Hart.

En segundos supe que había cometido un terrible error... me había marchado, pero no podía hacerle eso. Tomo malas decisiones a veces, pero me gusta pensar que no soy una mala persona, y para mí eso hubiese estado mal. Se lo dije casi al momento, no podía mentir sobre algo así.

No es algo de lo que me sienta orgullosa, pero la gente se está riendo, y estoy haciendo a la gente reír, así que no me voy a quejar.

Juro que estaba literalmente de rodillas llorando y pidiendo perdón. Él, sin embargo, fue muy amable con el tema, se rió conmigo más que de mí. Fue una de las cosas más duras que jamás he tenido que decir.

A veces la gente hace cosas estúpidas... Yo soy una persona autoproclamadamente impráctica.

Siento que esto podría fácilmente pasarle a cualquiera, cuando algo va mal empiezas a entrar en pánico de forma natural y tomas malas decisiones, y lo siguiente que sabes es que la brigada de bomberos está sacándote de una ventana en la que habías tirado una caca".

La gente le ha comentado lo lejos que ha llegado su historia.

"— Estoy en China, se ha compartido aquí.

— Qué fuerte... esto es una locura. El único continente al que no ha llegado la historia es la Antártica.

— Estoy en una estación de investigación en la Antártica y es el tema de conversación entre los pingüinos del pueblo.

— Desde Dubai, has sido el tema de conversación en la sala de empleados hoy.

— Has sido el tema del día en el programa de tarde de la radio local de Seattle. Enhorabuena".

Y confirmó lo que Liam (el chico) había comentado en una entrevista: efectivamente, ya ha habido una segunda cita.

"— ¿Cúando es la segunda cita?

— Ya ha sido, amigo.

— Eres una puta leyenda".