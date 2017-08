Una manifestación de supremacistas blancos en EEUU acaba en violencia y caos

Chip Somodevilla/AFP

A la vista de su indumentaria y de las connotaciones belicistas de los atavíos más repetidos (cascos, escudos de metacrilato, botes de gas pimienta, chalecos militares y hasta rifles de asalto), parece claro que muchos de los congregados ayer en Charlottesville, un tranquilo municipio de 45.000 habitantes en Virginia, estaban allí con la idea de participar en algo distinto a una simple protesta pacífica.

La mayor marcha de supremacistas blancos convocada en los últimos años en Estados Unidos acabó en violencia y caos. Manifestantes y contramanifestantes antiracistas se enfrentaron abiertamente en la calles. Hubo tensión y hubo golpes. Los arrestos se cuentan por decenas.

El culmen violento llegó cuando un coche embistió a un grupo de manifestantes de grupos críticos con los supremacistas blancos que caminaban por la calle, causando la muerte a una mujer de 32 años y dejando al menos 34 heridos. Según los testigos y la propia policía, el conductor “lo hizo premeditadamente”.

Momento del atropello de los manifestantes. Ryan M. Kelly/AP

La policía detuvo horas más tarde al agresor, que ha sido identificado como James Alex Fields, un joven de 20 años natural de Ohio. Se le acusa de varios delitos, entre ellos asesinato. En paralelo, el Gobierno federal ha abierto una investigación sobre una posible violación de derechos civiles en el atropello. Quieren saber si la acción pudo estar motivada por el odio racial.

La jornada dejó otras dos víctimas mortales. Dos agentes fallecieron al estrellarse el helicóptero en el que se dirigían hacia Charlottesville para participar en las tareas de control de los disturbios.

A última hora de la tarde de ayer, Charlotesville aparecía tomada por los cuerpos de seguridad. Policías y militares armados con escudos y máscaras antigás ocupaban calles y azoteas de la ciudad para evitar nuevos brotes de violencia. Todo el estado de Virginia ha decretado el estado de emergencia

Donald Trump condenó por la tarde los sucesos, apuntando a la violencia “de muchas partes”, y evitando hacer ninguna mención explícita a los supremacistas blancos como principales instigadores del caos, un gesto que muchos, ciudadanos y políticos, le han afeado.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!