¿Tienes cerebro de criminal? Este escáner cerebral puede delatarte

El debate sobre la responsabilidad penal de los criminales es uno de los dilemas más complicados dentro de la jurisprudencia y un punto clave a la hora de dictar las sentencias. No es lo mismo un asesinato que un homicidio imprudente, no es lo mismo atropellar a alguien sin querer que hacerlo de manera intencionada y no es lo mismo pasar droga sin saber que tienes 5 kilos de cocaína en la maleta que hacerlo con pleno conocimiento de causa.

Ahora, los científicos han conseguido por primera vez decodificar los cerebros de los criminales en un escáner cerebral, para descubrir así la diferencia entre las personas que cometen los delitos a propósito y aquellos que lo hicieron por un comportamiento imprudente.

El estudio se ha publicado en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias y lleva como título La predicción de la distinción entre conocimiento-imprudencia en el cerebro humano.

Y pese a que aún no se puede trasladar esta técnica a la vida real, nadie suele cometer los delitos con un aparato de escáner cerebral incorporado, la investigación abre la puerta a comprender de una manera más precisa cómo funciona el cerebro de los delincuentes.

Para llegar a esa conclusión, los científicos escanearon los cerebros de 40 personas mientras tomaban parte del siguiente experimento.

Cada uno de ellos tenía que transportar una maleta de un lado a otro de la frontera. En algunas ocasiones se sabía que la maleta llevaba drogas, en otras, era una incógnita. Los científicos introdujeron otra variable que consistía en una variación del riesgo de que el traficante fuera interceptado.

Después de cometer el crimen falso, los científicos cogieron las imágenes cerebrales y la pasaron por inteligencia artificial. A través de un dispositivo llamado “Machine Learning”, los investigadores pudieron detectar con una alta efectividad a aquellos sujetos que habían quebrantado la ley a sabiendas y aquellos que lo hicieron simplemente porque asumían el riesgo.

“No vas a hacer un experimento con alguien acusado de algo y reconstruir un estado mental para así decidir si algo fue imprudente o hecho con conocimiento de causa”, declaró a The Guardian Read Montague, un neurocientífico que lidera el instituto de investigación Virginia Tech Carilion. "Pero es un punto de partida para tomar este tipo de cosas en serio y preguntarnos en qué sentido son estos límites razonables”, agregó.

En la investigación los científicos se cuestionan la posibilidad de que, en el futuro, experimentos durante el juicio sean capaces de probar cómo pensó el criminal en el momento de cometer el delito tan solo mostrándole escenas del crimen recreadas en fotografías.

Ahora, los investigadores quieren ir más allá y realizar las mismas mediciones en miles de personas antes de sacar conclusiones más firmes. Los científicos quieren analizar otros factores, como qué áreas del cerebro están involucradas o cómo las diferencias en el desarrollo, el consumo de drogas y los trastornos mentales modifican los patrones de la actividad cerebral.

[Vía The Guardian]