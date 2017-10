12 de Octubre: "Orgullosos de ser españoles" vs. #NadaQueCelebrar

El 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de España. La fecha elegida conmemora, para muchos, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1942. Para otros es un recordatorio del colonialismo y de los crímenes contra los indígenas. Su celebración, ya de por sí criticada por algunos sectores de la sociedad civil, se acontece tensa después de las últimas semanas que ha vivido Cataluña. El Ministerio de Defensa ha escogido este año el eslogan de "Orgullosos de ser españoles" en medio de una de las crisis más graves de identidad en la historia reciente de España.

Como respuesta a esto, y como ya ha sucedido otros años, el ayuntamiento de Badalona y hasta 40 alcaldías de Girona ya han avisado que no cesarán su actividad laboral.

La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, asegura que el 12 de octubre no es un día para celebrar porque su simbología está manchada de colonialismo. La ONG SOS Racisme mantiene la misma postura. Bajo el lema #NadaQueCelebrar aseguran que mañana abrirán sus puertas y seguirán trabajando como cualquier día laborable.

Las distintas fiestas y significados del 12 de octubre

Fue a partir de 1981 cuando dicha fecha aglutinó su doble simbología. La del Día de la Hispanidad, con un carácter genérico que aúna a todos los pueblos de lengua y cultura Hispánica. También como el día de la Fiesta Nacional Española. Una festividad protagonizada por desfiles militares y que este año estará marcada por la alta presencia militar en Cataluña.

Para América Latina el motivo de celebración del 12 de octubre ha sido motivo de debate ya que no se entiende por qué un país elige una fecha de conquista como su día nacional y no una fecha de liberación. Por ello son varios los países que, además de no añadir la fecha a su calendario de festividades han optado por darle su propia simbología.

Para México y Colombia, el 12 de octubre es el día de la Raza. En Venuezuela y Nicaragua también se fraguó, en un primer momento, el día de la Raza. Sin embargo, el movimiento indigenista lo rechazó aludiendo a la discriminación y distinción que promovía la festividad. En 2002 pasó a denominarse el Día de la Resistencia Indígena. En 2004 el movimiento indígena Pachamama derribó en Caracas una estatua de Cristóbal Colón que nunca fue reemplazada.

En Uruguay se celebra el Día de las Américas. Uno de sus mejores embajadores, el escritor Eduardo Galeano, ha dejado muy clara su postura crítica en múltiples situaciones. Quizás la más explícita es la recogida en su libro Los Hijos de los Días: "En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo".

En Chile se celebra el Día del Descubrimiento de Dos Mundos y en Perú Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. Ecuador también se suma a esa "diplomacia" y festeja el Día de la Interculturalidad. Para Bolivia, el 12 de octubre es el día de la Descolonización. Fue aprobado en 2011 y se festeja la liberación y desconolonización de la invasión extranjera.

Extrañamente Estados Unidos celebra el Día de Colón, Columbus Day. Es un día festivo federal que se celebra el segundo lunes de octubre. La fiesta fue proclamada por primera vez en 1937 por el presidente Franklin D. Roosevelt. Sin embargo, este año, Los Ángeles (California) ha decidido cambiar el nombre de la festividad. El consejo municipal de Los Angeles decidió el pasado septiembre, por 14 votos a favor y uno en contra, que el segundo lunes de octubre esté marcado en el calendario como el Día de las Gentes Indígenas.