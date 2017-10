Este cazador imitó la voz de un ciervo para llamarlo, pero no fue capaz de matarlo

Si al empezar a ver este vídeo has sentido una especie de flashbacks turbios que no has sido capaz de identificar, no te preocupes, es normal:

Se trata de un cuadro de SEPB (Síndrome de Estrés Postraumático Bambi), un trastorno frecuente en los nacidos a partir de la década de los 50 y que suele manifestarse cuando una persona que visualizó la película Bambi en la infancia siente que un ciervo (o animales similares como rebecos o renos) está en peligro de ser asesinado por un cruel cazador.

Puedes estar tranquilo, el spoiler está en el titular. En este vídeo, grabado por el propio cazador, vemos como este llama a un ciervo imitando los sonidos que estos animales. El ciervo, confuso, se acerca a él, pero al descubrir que se trata de un hombre se asusta y decide huir. Por suerte para el ciervo (y para nuestro SEPB), el cazador decide tener compasión y dejarlo marchar.

Señores cazadores, hagan el favor de dejar a los ciervos en paz. Y, en caso de que el impulso de querer matarlos por deporte sea muy fuerte, les propongo una forma mucho más justa y deportiva de hacerlo. En lugar de usar armas que les otorgan una injusta ventaja, quítense la ropa y pónganse en la cabeza un par de cuernos. Como los que usa la gente en navidad, pero de un material más consistente.

De esta forma seguiremos pensando que son ustedes unos imbéciles, pero al menos lo de que "la caza es un deporte" tendrá más sentido, porque pelearse cuerpo a cuerpo con un ciervo debe de ser agotador.