La ilustración que mejor explica la victoria de la justicia sobre el veto de Trump

Después que, este viernes, el juez de Seattle, James Robart, hubiese paralizado temporalmente el veto migratorio en todo el país, Donald Trump apeló su sentencia.

Sin embargo, no consiguió lo pretendía: la Corte de Apelaciones de Estados Unidos rechazó su solicitud de restablecer la política migratoria.

Esta serie de acciones que han terminado bloqueando el poder del nuevo presidente se ven reflejadas en la ilustración de Cynthia Sousa y de Sam Machado: la Dama de la Justicia detiene a un Trump frustrado por no poder imponer su poder. La estatua de la Libertad, símbolo de la libertad y la democracia, aguarda detrás suyo protegiéndose del hombre que pretende acabar con los valores que representa.

In a world where there is too much to say, and not a clear way to say it; cartoons are more important than ever. #TrumpBan pic.twitter.com/KbLU7IZ8Rq