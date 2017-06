El cantante Raury protesta contra Dolce & Gabbana mientras desfila para Dolce & Gabbana

Crédito imagen Raury/instagram.

Las protestas sobre las pasarelas de moda no son nada nuevo. ¿Recordáis el desfile de 2016 de Rick Owens en el que un modelo apareció con una pancarta que decía "PLEASE KILL ANGELA MERKEL NOT"?

¿O alguna de las decenas de ocasiones en las que PETA ha dejado en evidencia a los diseñadores que utilizan pieles de animales en sus colecciones?

En esta ocasión el manifestante no era un activista ni un modelo de nombre irrecordable, sino el cantante americano Raury, que tras ser escogido para desfilar para la colección primavera verano de Dolce & Gabbana, decidió aprovechar la ocasión y reventarles el chiringuito desde dentro.

Hay que decir que cuando el cantante aceptó colaborar con ellos no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo. No fue hasta llegar a Milán a prepararse para el desfile que, al echar un ojo en Google, descubrió las recientes polémicas de la marca a raíz de su apoyo a Melania y las camisetas de "Boycott Dolce & Gabbana".

Y no, no le hizo ni puñetera gracia, por lo que decidió trazar un plan.

Mantuvo la normalidad durante todo el show hasta que, cuando estaba haciendo su desfile final, Raury decidió quitarse la sudadera para mostrar al público su cuerpo pintado con frases como "Protesta contra D&G", "Dame libertad" y "No soy vuestro chivo expiatorio".

Como era de esperar, al chaval lo sacaron a empujones de lugar y las imágenes fueron recortadas del vídeo oficial del show. Tan en secreto han sabido llevar lo sucedido, que al mundo le ha costado un par de días enterarse de que esto había pasado.

"El boicot es la voz de la gente. Tiene poder. Cambia las cosas", dijo Raury a GQ. Para él, la colección de camistas de D&G "se burla completamente de lo que boicot significa".

El duo italiano lleva una semana movidita, ya que recientemente también tuvieron una enganchada online con la cantante Miley Cyrus, de la que salieron diciendo simplemente que "ellos hacen vestidos, no política".

[Vía Paper]