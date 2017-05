10 citas que explican la autodestrucción del PSOE

El exconsejero general de Caja Madrid, con pinta de dependiente del Corte Inglés que se convirtió en un 'outsider' renovador cuando empezó a ser sincero tras ser apartado del liderazgo del partido. Eso sí, después de sufrir las dos peores derrotas de la historia del PSOE.

La autoritaria y caciquil presidenta de Andalucía que grita, usa un tono agresivo y representa todo lo arcaico del PSOE, su 'establishment', sus barones, y que juega más al oportunismo político y a la confrontación que a las propuestas.

Y el conciliador simpático, el exlehendakari que ejerce de duro árbitro del polarizado pique, que se ha diluido como un azucarillo en el partido sin conseguir crear una voz propia y magnética capaz de atraer ni al socialista cabreado ni al más conservador.

Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López, o cómo intentar conseguir resultados diferentes haciendo siempre lo mismo.

Este domingo tendrán lugar las primarias del PSOE español. Después del batacazo del socialismo francés con Hamon como candidato (demasiado izquierdista para el aparato, demasiado tibio para los indignados 'melenchonistas'), al PSOE se le ocurre que la mejor forma de devolver la fe a sus votantes es con las caras de siempre.

Autocrítica no les falta. Reproches tampoco. A eso se dedicaron la mayor parte del tiempo los candidatos en el debate previo a las primarias del pasado lunes. De hecho pasan tanto tiempo recordando lo mal que está el partido y los errores de uno y otro que resulta difícil atisbar ahí en medio propuestas de calado para un país que aún sufre en sus carnes los efectos de la crisis a pesar de la recuperación económica.

Leit-motiv de la política española, cada vez que anuncian que no van a perder tiempo hablando del pasado lo hacen demasiado. Patxi López, con carga de culpa, no paraba de repetir "¡es que no quería hablar de esto!" cuando repasaba (con tino, hay que decir) los errores del PSOE.

¿Acabarán las primarias socialistas en suicidio colectivo de un partido que ha gobernado en 19 de los 41 años que lleva España de democracia? Ahí van diez declaraciones recientes de los candidatos que muestran la división autodestructiva que vive el PSOE:

Susana Díaz:

1.- "¿Le conviene al Partido Popular el candidato que ha sufrido las dos derrotas más importantes de la historia del PSOE?"

2.- "Los ciudadanos no sabían a quién estaban votando, si al que iba con Ciudadanos o con Podemos, al que sacaba una bandera española más grande que Aznar o al de la plurinacionalidad."

3.- "Yo sé lo que quiero hacer con Podemos, ganarle. Lo que no sé es lo que quieres hacer tú."

4.- "Entiendo que trates de justificar la derrota y la desunión en las diferencias tuyas y mías. Pero si tu problema fuera yo, lo habrías superado hace tiempo. (...) Tus portavoces parlamentarios ya no trabajan contigo. Zapatero, que trabajó contigo y te ayudó, ya no se fía de ti. Felipe González, que te aconsejaba, también piensa que le has mentido. Tu problema no soy yo, eres tú" (A Pedro Sánchez).

Pedro Sánchez:

5.-"En las manifestaciones del 15M se crearon unas siglas uniendo las del PP y las del PSOE porque hay gente que considera que el PSOE cuando gobierna hace las mismas políticas que el Partido Popular".

6.- "A los que nos dicen que nos vamos a matar, a suicidar y el partido se va a romper quiero decirles que el discurso del miedo solo beneficia a la derecha. El socialismo es todo lo contrario, es ilusión".

7.- "La abstención al PP fue el peor error que ha cometido el PSOE en los últimos años. Al Partido Socialista no hay que rescatarle de los militantes, porque de lo que dices, Susana, se infiere que estás en contra de las consultas a los militantes".

Patxi López:

8.- "La vida que hemos despositado en este partido sirvge no para pelearnos entre socialistas sino para mejorar la vida de los más humildes, Lo que pasa es que hoy estamos divididos y enfrentados. No sabemos cuál es nuestro sitio. Miramos a izquierda y a derecha como si no tuviéramos las ideas claras".

9.- "Podemos pasarnos todo el día debatiendo lo que hicimos bien o lo que hicimos mal. (...) ¿Adónde nos lleva? ¿A la melancolía? ¿A apuntar quién fue el más malo para cobrarnos la revancha? Yo no pienso pasar ni un minuto.

10- "Como no resolvamos los problemas que tenemos de división y de definición de proyecto va a dar igual a quién pongamos en el cartel electoral. Porque si no lo hacemos podemos hasta desaparecer, como ha pasado con otros partidos en Europa con la misma tradición".