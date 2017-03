Apenas unos segundos de vértigo para ver cómo cambian los órganos de una embarazada

Semana tras semana, la barriga de una embarazada se hincha como un globo. Lo vemos, la panza abultada crece a la vez que el futuro bebé que aloja. Pero la gestación no deja ver otros cambios, los internos, que suceden a lo largo de nueve meses.

Los órganos de la progenitora se mueven, y un GIF viral del Museo de Ciencia e Industria de Chicago nos muestra cómo se va haciendo espacio al feto. En 4 segundos se recoge 40 semanas de transformación.

El cambio mágico y drástico se agudiza en el tiempo. Es a partir del segundo trimestre —el momento en el que el vientre empieza a sobresalir y la gente se empeña en tocarlo—, cuando el hígado y el estómago se van exprimiendo. Ahí se aprecia cómo van quedando arrinconados arriba mientras la vejiga está aprisionada abajo, lo que explica que cada vez tenga que ir con más frecuencia a baño.

Es un hazme hueco extraño y fascinante que ahora queda desvelado.

This is how a woman's organs shift when pregnant pic.twitter.com/BSWUxSek24