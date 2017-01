Estas son las calles más violentas de América, de las que nadie te hablará

En 2015 fue testigo del mayor número de muertes por armas de fuego de todo Estados Unidos. En 2016, tan solo en esta calle, 15 personas fueron asesinadas a golpe de cañón. "Estar aquí es como estar en Irak. Cada noche hay un tiroteo", explica uno de los vecinos, que lleva toda su vida viviendo en esta calle, al diario The Guardian. "Sólo se habla de Chicago, pero lo que sucede aquí es mucho peor".

No, no son las calles de Baltimore. Son las calles del norte de St.Louis (Missouri) las que han registrado el mayor número de muertes de Estados Unidos en los últimos años. Y, en concreto, la avenida Natural Bridge.

Divida en seis carriles, la avenida conecta toda la zona norte de la ciudad. Su nombre, "Puente Natural" se remonta al puente de piedra caliza natural que se construyó en el siglo XIX para que los coches de caballos pudiesen desplazarse desde St. Louis a las ciudad vecinas como Florissant o Normandía. A lo largo de sus carriles edificos vacíos, tiendas de licor de oferta, funerarias y establecimientos de cómida rápida se reparten en ambos lados de la calle.

Al lugar se le conoce como "el puente donde los cuerpos caen". En 2015 fueron 20 las personas que murieron a causa de un tiroteo tan solo en la avenida o a pocos metros de esta. En 2016 fueron 15. El rapero Yo Banga, de St Louis, menciona la avenida más de una vez en su canciones ambientada en las esquinas de la ciudad del norte.

El artista Nelly, nacido también en St Louis, incluye también en sus letras referencias a la avenida.

Los residentes dicen que los disparos de escuchan cada día. Las cifras lo avalan. En el " mapa de la muerte" realizado por el diario The Guardian, en 2015 St Louis presentaba unos índices de 54 muertos por armas de fuego por cada 100.000 habitantes. Si tenemos en cuenta que en la ciudad no viven más de 350.000 habitantes, la nación lidera el ránking de muertes. La mayoría, son muertes por robo o por el color de la piel. "Aquí si eres negro y te para un poli no se lo piensa dos veces. Te dispara antes de preguntar", explica otro de los vecinos de Natural Bridge.

En el ránking de homicidios, la ciudad de Gary, en Indiana, ocupa el segundo lugar. Las dos ciudades cuentan con una tasa de homicidios tres veces mayor que la de Chicago y 15 veces la de Nueva York. La tasa de muertes en la ciudad de St Louis no ha descendido, desde hace 30 años, de 31 homicidios por 100.000 habitantes. Muchas grandes ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, Boston o Nueva York, jamás han registrado una tasa de homicidios tan alta, incluso a finales de los 80 y principios de los 90, un período de tumultuosa violencia urbana en todo el país.