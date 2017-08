350 caimanes podrían escaparse de un santuario en Texas por culpa de las inundaciones

Gary Saurage, dueño de un santuario para caimanes en el condado de Beaumont, en Texas, ha hecho público que teme que los 350 animales pudieran escapar del recinto de 15 acres que posee. El nivel del agua ha subido tanto que los caimanes están a solo unos centímetros de poder nadar por encima de ellas. "Todas las vallas son alta son altas y certificadas, pero cuando no para, no para", dijo a KFDM.

De ser así, los vecinos de la zona podrían encontrarse con la situación que se topó Arlene Gonzalez, vecina de Missouri City que grabó el vídeo que tenéis arriba. Los dos caimanes pudieron colarse gracias a una hendidura en la valla que se había creado el añó pasado tras una tormenta y estaban nadando tranquilamente en lo que solía ser su jardín.

Las incesantes lluvias han hecho que muchos de los caimanes de la región se desplacen. Como han pedido desde la Oficina del Sheriff de Fort Bend, los animales solo están buscando lugares más altos en los que poder sentirse a salvo, como haríamos nosotros, así que basta con dejarlos tranquilos hasta que todo se estabilice.

Gators and flooding advice via @txgatorsquad: Expect them to be displaced. Simply looking for higher ground. Leave alone until water recedes pic.twitter.com/nN1B5jvMyV