Comprobado: los caimanes son unos oportunistas que engullen tiburones

Los caimanes son unos "depredadores oportunistas". Es decir: comen principalmente crustáceos, caracoles y peces, pero si se les pone por delante no sé, un tiburón, no le hacen ascos. No son muy dados a despreciar manjares.

Aunque existía esta leyenda rural de que los caimanes devoraban al otro carnívoro de dientes afilados, nunca se habían tenido pruebas. Sin embargo, el biólogo Russell Lowers y el investigador James Nifong, en una estudio publicado en Southeastern Naturalist, han aportado la primera evidencia científica de que es un comportamiento habitual.

Tras ponerles rastreadores GPS a 500 caimanes, observaron que viajaban de aguas dulces a las saladas. Los caimanes no poseen glándulas salinas que les permitan filtran la sal, pero tienen sus tácticas para lidiar con el periplo.

"Los caimanes buscan agua dulce en ambientes de alta salinidad. Cuando llueve muy fuerte, en realidad pueden tomar agua fresca de la superficie del agua salada. Eso puede prolongar el tiempo que pueden permanecer en un ambiente de agua salada", escriben los autores en un comunicado.

En zonas costeras donde se mezclan ambas aguas, concurren los dos animales. Allí quién le echa el diente a quién es una cuestión de tamaño. No hay jerarquía ni cadena alimentaria: es una "depredación recíproca".

"Si un tiburón pequeño nada a por un cocodrilo y el cocodrilo siente que puede derribar al tiburón, lo hará. Pero también revisamos algunas historias antiguas sobre tiburones más grandes comen caimanes más pequeños", explican.

Los tiburones que devoran no suelen ser muy grandes. Encontraron especies como el tiburón nodriza y lo hicieron analizando el vómito de los 500 caimanes. Para averiguar qué habían comido, se les bombeó el estómago. También vieron que les gusta otras presas saladas como las mantarrayas.