Van a abrir un cafetería dónde podrás tomar algo... rodeado de ratas vivas

Hasta que estrenaron Ratatouille hace 10 años la imagen que los dibujos animados nos había dado de las ratas era bastante jodida. Exceptuando al Maestro Splinter de las Tortugas Ninja —que tampoco era especialmente agradable a la vista — las ratas en la pantalla siempre han sido bichejos despreciables (los ratones en cambio siempre se han mostrado como animales simpáticos, aquí huele a racismo, yo ahí lo dejo).

En fin, el caso es que Ratatouille cambió las cosas. Vale, no es que a la gente le haga especial ilusión cruzarse con una rata de alcantarilla tamaño hogaza de pan de pueblo cuando vuelve a casa, pero esa peli consiguió que un porcentaje de la población dejase de pronunciar la palabra "rata" siempre seguida de un " quéputoasco".

Para los que quieran tener una Ratatouille full experience sin riesgo de acabar pillando 10 o 12 enfermedades erradicadas, abre en San Francisco (solo por un par de días) el Rat Café, un lugar en el que puedes disfrutar de barra libre de cafeína, pastas y la agradable compañía de un montón de ratillas que campan a sus anchas por el local.

Roses are red, rats are furry. Watch yourself while you drink your coffee - they might brush you as they scurry… pic.twitter.com/fMVtUcS2xH