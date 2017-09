La cara de enfado de este gato nadando en las inundaciones de Houston lo dice todo

Getty.

Observando el gusto humano desde cualquier perspectiva, siempre podemos dividir a la sociedad en dos grandes grupos: o eres más de los Beatles o eres más de los Rolling, o eres más de perros o eres más de gatos, o eres más de Coca-Cola o tus amigos llevan insultándote por beber Pepsi toda la puta vida.

En la dicotomía gatiperruna, por mucho que el team gatos defienda a los suyos por una serie de evidentes ventajas (no hay que salir a pasearlos, puedes irte un par de días de casa sin problemas, no te pegan tanto la soba...) no pueden negar que esos bichos tienen "un carácter muy suyo" — eufemismo popular para decir que alguien es un cabrón — incluso cuando las cosas van bien.

"Aunque amo a gatos y perros, todos sabemos que, cuando las cartas están sobre la mesa, soy más de perros. Pero esto podría cambiar con esta foto. Todas las fotos que he visto de perros y caballos escapando a las inundaciones parecen aterrorizados. Este gato solo parece estar muy cabreado, como si fuese a escribir una carta de protesta al alcalde de su ciudad cuando llegue a casa... justo después de fumarse un par de colillas de cigarro, se tome un chupito de Jack Daniels y empiece un hilo con el hashtag #bitchplease en Twitter con perros en lanchas. Este gato estaba por pocas ostias, y esa ostia se ha ido ya".

Hasta ahora el título indiscutible al gato más cabreado de Internet era para el clásico de los clásicos, Grumpy Cat, el gato gruñón.

Pero este gato anónimo fotografiado nadando súper encabronado por las inundaciones de Houston podría arrebatarle el puesto.

look at that lil face. it's getting revenge on every fucker who abandoned it. godspeed small cat https://t.co/EbUbM2n49w — Arjan (@arjan____) 2 de septiembre de 2017

"Mira esa carita. Se va a vengar de todos los mamones que lo abandonaron. Maldícelos, pequeño gatito".

The cat looks more pissed and annoyed than anything else 😂 — Felipe (@PXM_2_SD) 2 de septiembre de 2017

"El gato parece estar más cabreado y molesto que el resto del mundo".

En un abrir y cerrar de ojos el gato mosqueado del huracán Harvey se convirtió en meme.

Me when I don't get my way pic.twitter.com/UU3lsnUkBg — princess morbuck$🍀 (@tashii_tacOs) 4 de septiembre de 2017

"Yo cuando no me salgo con la mía"

@MargauxAncel this cat's face is how I feel at work 90% of the time — Brooke-Ashley 👑 (@BrookeAshleyP) 2 de septiembre de 2017

"La cara de este gato representa cómo me siento el 90% del tiempo".

"El cambio climático es un timo".

Y aunque un canal de televisión creyó haberlo visto más tarde puesto a salvo sobre un coche.

You can only imagine what this cat was thinking. Luckily it was able to get out the water. pic.twitter.com/FQFelSfGUn — KPRC 2 Houston (@KPRC2) 3 de septiembre de 2017

"Solo nos podemos imaginar en lo que este gato estaría pensando. Por suerte, logró salir fuera del agua".

El fotógrafo que tomó la imagen mostró sus dudas.

Most of the people had been evacuated and the cat was in no mood to be messed with so he is probably still on his own. — scott olson (@olsongetty) 1 de septiembre de 2017

"La mayoría de la gente ha sido evacuada y el gato no estaba de humor para que se le acercara nadie, así que probablemente sigue solo".