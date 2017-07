El “hombre burbuja” al que obligan a vivir recluido por tener el cuerpo lleno de bultos

Habib Ullah Khan sufre una condición incurable que ha cubierto todo su cuerpo de centenares de bultos. Este trastorno no supone un riesgo para su vida ni tampoco para los demás, pero, sin embargo, vive aislado del resto del mundo porque amigos y desconocidos tienen miedo de que les contagie.

Khan vive en Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, y con diez años vio como unos pequeños nódulos cubrían su abdomen. Ahora, con 56 años, esas hinchazones se han convertido en multitud de tumores benignos que se han expandido por sus manos, piernas, cuello e incluso por su cara.

Muchos se refieren a él como el “hombre burbuja”. Lo que desconocen es que padece neurofibromatosis, un trastorno genético que afecta al sistema nervioso y que provoca estos bultos. La enfermedad afecta a uno de cada 3.000 recién nacidos y, a pesar de su apariencia alarmante, ni son cancerígenos ni contagiosos.

Nabi Soomro, director del Instituto de Enfermedades Dérmicas de Karachi, sostiene que es una condición para la que todavía no hay cura ya que, aunque extirpasen los tumores, volverían a aparecer al tratarse de una anomalía genética.

El desconocimiento de la gente sobre la neurofibromatosis y los prejuicios por su aspecto físico lo han llevado a soportar la burla pública. Y es que a veces el estigma puede ser más doloroso que una enfermedad.

“La gente me ha ridiculizado toda la vida. No les gusta mirarme o estar cerca de mí porque creen que los voy a infectar. Me he tenido que mudar de casa varias veces porque los caseros no querían que viviera en sus casas”, ha explicado.

Khan tan solo sale a la calle una o dos veces a la semana e intenta que sus vecinos no descubran su afección. Forzado a dejar la escuela a temprana edad y a pedir limosna en la calle, ha contado que hasta su propia familia tiene miedo de él: “Mis hermanos le decían a sus niños que se alejaran de mí”.