La brutal explosión de dos gasolineras hace temblar la capital de Ghana

El cielo incendiado. Una enorme bola de fuego que se ha podido ver desde todos los rincones de Accra, y cuyo calor se ha dejado sentir a varios kilómetros a la redonda.

Eran las 19:30 (hora local) cuando una doble explosión ha hecho temblar la capital de Ghana. Por razones que se desconocen, una estación de servicio de gas natural líquido, perteneciente a la empresa estatal GOIL, ha saltado por los aires. La deflagración ha acabado afectando a otra gasolinera de la cadena Total situada a escasos metros, causando una segunda explosión. Como si fuera una mala broma del destino, el suceso se ha producido en un enclave conocido como Atomic Junction, la "intersección atómica".

Another explosion. Same place. Atomic Junction. PLEASE STAY AWAY. I felt the heat from 3 Kilometers away. It's crazy!!!! pic.twitter.com/8ZueUKGFb4