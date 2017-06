La ciencia acaba de conseguir borrar recuerdos de forma selectiva

Pexels

Como si la película Olvídate de Mí estuviera poniendo un pie en la realidad, unos científicos han descubierto una forma de eliminar selectivamente de nuestro cerebro recuerdos que nos atormentan. Aunque en el experimento no han tenido a una Kate Winslet y un Jim Carrey, sino caracoles marinos Aplysia.

No es broma. En un nivel elemental, compartimos unas proteínas similares dentro de las neuronas que juegan su papel en la formación de recuerdos. Así que para una primera aproximación que desencadene investigaciones encaminadas a desallorar fármacos que borren memorias que producen ansiedad y estrés postraumático, estos lentos amigos son buenos candidatos.

Lo que el equipo del Centro Médico de la Universidad de Columbia y la Universidad McGill querían observar en ellos es si se puede eliminar específicamente un recuerdo no asociativo sin afectar a uno asociativo. Es decir, como explica el neurociéntifico Samuel Schacher, que si nos asaltan en un callejón oscuro y en ese episodio -antes, durante o después- hemos visto un buzón que despierta esa tormentosa pesadilla cada vez que tenemos que echar una carta, se pueda borrar el recuerdo del buzón sin eliminar el recuerdo del atraco.

Anteriormente, se creía que ambos tipos de recuerdos eran inseparables y no se podía destruir uno de ellos sin destruir el otro. Sin embargo, han encontrado que en realidad se utilizan diferentes moléculas de proteína quinasa M (PKM) para registrar los dos tipos de memorias. Como los recuerdos asociativos usan la variante PKM Apl III y los no asociativos la variante PKM APl I, se puede hacer desaparecer los no asociativos con el inhibidor que bloquee su variante.

"El borrado de la memoria tiene el potencial de aliviar el trastorno de estrés postraumático y los trastornos de ansiedad", escribe Jiangyuan Hu, otro de los autores. "Al aislar las moléculas exactas que mantienen la memoria no asociativa, podemos ser capaces de desarrollar fármacos que puedan tratar la ansiedad sin afectar la memoria normal del paciente de eventos pasados".

Borrar los traumas que impiden la vida cotidiana, sin que olvidemos que en un día nos asaltaron en un callejón oscuro y que conviene evitarlos.