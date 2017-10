El elemento rebelde cuyos átomos están desafiando a las leyes de la física cuántica

Oak Ridge National Laboratory

El borde inferior de la tabla periódica es como una ciudad sin ley. Allí los elementos químicos no atienden a normas de la física cuántica: no se comportan de la manera que deberían. Entre los que más desafían, un nombre: berkelio.

El berkelio es raro. No se encuentra en la naturaleza. Lo produjeron por primera vez en 1949 unos investigadores del Laboratorio de Radiación en la Universidad de Berkeley, de ahí su nombre. Hoy en día, debido a su complejidad, solo se sintentiza en dos reactores nucleares: uno de EEUU y otro de Rusia.

En los últimos 50 años, Estados Unidos apenas ha podido producir 1 gramo de berkelio. Pero de ese gramo, concedió 13 miligramos a Thomas Albrecht-Smith, un químico de la Universidad de Florida, que ha observado que el este metal radiactivo es todavía más extraño.

Microfotografía de un conglomerado aislado de Berkelio

Tras tres años de experimentos, constataron que sus electrones -que giran en torno al número de un átomo- no se portan de la misma manera que los de los átomos ligeros, esos que abundan en la parte de arriba de la tabla periódica . Los elementos ligeros se rigen por las leyes de la física cuántica. Nuestro rebelde berkelio y parece que muchos de los elementos pesados, no. El estudiado parece comportarse más según la teoría de la relatividad de Einstein: conforme sus electrones empiezan a moverse más rápido alcanzando fracciones de la velocidad de la luz, se vuelven más pesados.

"Es casi como estar en un universo alternativo porque estás viendo química que simplemente no ves en elementos cotidianos", dijo el químico Thomas Albrecht-Schmitt, autor principal del estudio publicado en Journal of the American Chemical Society. Los de debajo de la tabla están trastocando cómo se ha entendido la química hasta ahora.