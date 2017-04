Miles de satélites están a punto de convertir el cielo en un vertedero

Encima de nosotros, revoloteando alrededor de la Tierra, decenas de miles de desechos espaciales preocupan a la comunidad espacial. Ante la creación de satélites baratos y más pequeños que se lanzan cada vez con más una frecuencia, el cielo se ha convertido en un vertedero peligroso.

Esta semana, en la conferencia de la Agencia Espacial Europea celebrada en Darmstadt (Alemania), los expertos alertaban que los escombros pueden generar el peor de los caos si comienzan a colisionar con satélites en funcionamiento. Tanto en órbitas bajas terrestres que llegan hasta unos 2.000 kilómetros sobre la Tierra como en órbitas geoestacionarias a unos 36.000, se acumulan toda la basura que nadie tiene muy claro como retirar. Y ese es el problema.

El desesperanzador cortometraje creado por la ESA, Desechos Espaciales: Un Viaje a la Tierra -que se puede ver visionar en el vídeo de arriba-, simula el resultado de los lanzamientos compulsivos de satélites para los que no existe una solución para bajarlos de la estratosfera. Debe preocupar. Según The New York Times, India catapultó 104 pequeños satélites desde un solo cohete. A los 7.000 que ya sobrevuelan nuestras cabezas, Samsung y SpaceX han anunciado que pondrán en órbita en total 12.000 diminutos más.

Estos nanosatélites que aspiran revolucionar las comunicaciones y, según afirman, a hacer la tecnología asequible al medio mundo que carece de ella puede desencadenar una catástrofe si se cae en el descontrol. El investigador aeroespacial Hugh Lewis, junto a su equipo, visionó que si se mandan 270 nano-satélites al espacio cada año durante 50 años, en vez de los más de 100 que se envían actualmente, la probabilidad de colisiones se duplican.

Revelador fue que proyectara en la conferencia un fragmento de la famosa película Gravity en la que se imagina que una avalancha de basura destruye parte de la nave de los protagonistas. Tras mencionar que a esas terribles consecuencias todavía no es factible que se llegue, remarcaron que toda nuestra infraestructura del espacio -sistema de comunicaciones- puede dañarse con tan solo un golpezado de un desecho.

[Vía The Washington Post]