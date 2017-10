"La Generalitat no quiere una revuelta que cuestione el status quo de la burguesía catalana"

Alba Losada

Fue la imagen de Artur Mas la que atestó las portadas de diarios de toda España durante los primeros años del procés. El representante de una burguesía catalana que enarboló el nacionalismo y la histórica premisa "Madrid ens roba" para reivindicar que Cataluña debía ser un estado propio.

Lejos de querer beneficiar a todas las clases sociales, su objetivo ha sido siempre acrecentar su poder económico. Pero existe otra facción popular, que sin pretender escudarse en el nacionalismo, apuesta por el derecho a decidir.

La organización independentista Arran forma parte de ella. Sus militantes entienden la "liberación" de los Países Catalanes como una lucha de clases. El modo de "de abrir una brecha que reviente el régimen de 1978", explican a PlayGround fuentes de la entidad. Y nunca antes se había estado tan cerca de alcanzar esta meta como ahora. "Es imprescindible que se articule un movimiento del pueblo que sobrepase los marcos institucionales. Crear un contrapoder en la calle", agregan desde Arran.

Alba Losada

Sin ser independentistas, el sindicato de trabajadores anarquista CNT apuesta por una autodeterminación – en un sentido libertario – que permita a los ciudadanos elegir su destino. El resultado no importará mientras se pueda acabar con la división de clases, detalla a PlayGround uno de sus militantes, Genís Ferrero. "La gente tiene que luchar por la libertad en un sentido más amplio, que no solo se garanticen los derechos de la oligarquía", añade.

El deseo de entidades como la CNT de acabar con el Gobierno central se acentuó después de que la crisis económica, política y democrática se quedara anclada en España. Otros como Arran encontraron una voz representativa cuando la CUP consiguió en 2015 los 10 escaños con los que arrancó a Mas del Palau de la Generalitat. Dos tendencias con caminos dispares, pero que persiguen el mismo propósito: apartarse de un país en el que la muerte de Franco no bastó para acabar con la represión.

Sus bases populares llevan años al pie del cañón promoviendo la autodeterminación. Etapas del procés de las que la Generalitat se ha apropiado para ensalzar su nacionalismo. Según Ferrero esto no es más que una estrategia para que no se desdibujen los intereses de la oligarquía catalana. A la entidad independentista le sobran motivos para confirmar que los "sectores conservadores y nacionalistas" siempre querrán adueñarse de las movilizaciones. Pero no le preocupa. Porque ahora que "las masivas movilizaciones están en manos del pueblo este sector reaccionario se está desbordando".

La misma maniobra se repitió en el 3-O. Los sindicatos CGT, Intersindical CSC, COS e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) organizaron una huelga general para denunciar la opresión de la macrooperación de la Guardia Civil del 20-S. Después esta iniciativa quedó en parte eclipsada cuando Taula per Democràcia impulsó el paro general con el apoyo de la administración de Carles Puigdemont. Se apropiaron de su causa, y para el militante del sindicato eso solo se puede catalogar de boicot. "La Generalitat no quiere lo que ellos llaman una 'revuelta de sombreros' que cuestione el status quo de la burguesía catalana", detalla.

A pesar de saber que su camino estará lleno de represión, una república comunista y feminista es el país en el que Arran quiere que se convierta Cataluña. El ideal de la CNT es una revolución social que derogue el estado. Un modelo de sociedad federal que se regiría por una democracia directa, por lo que se alejaría de la propuesta "autoritaria del PSOE y de otros partidos de izquierdas".

Alba Losada

En ninguno de los dos escenarios sería fácil acabar con el nacionalismo de la burguesía. Aunque tampoco imposible. Arran sostiene que al construir instituciones populares tendrían la oportunidad de desplazar a las élites. Ferrero se ampara en la premisa de que si triunfa un modelo anarquista en el que no habría lugar para oligarquía, su nacionalismo ya no tendría razón de ser.

Ahora el contexto candente es Cataluña. Pero la CNT aspira a trasladar este esquema al resto de España y a todo el mundo. La revolución que hoy se vive en territorio catalán es para ellos el motor de cambio de un régimen que se basa en una Constitución escrita en un tiempo que ya no nos representa.