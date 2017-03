Los padres temen que la política anti-tablets llene los vuelos de niños molestando

Estados Unidos y Reino Unido acaban de prohibir la entrada de aparatos electrónicos más grandes que un smartphone –portátiles, tablets y consolas– como equipaje de mano en vuelos de ocho países procedentes de Oriente Medio.

La medida ha sido justificada con el precepto de que “los grupos terroristas siguen orientándose hacia los vuelos comerciales y emplean métodos agresivamente innovadores para llevar adelante sus ataques, incluyendo aparatos explosivos dentro de productos electrónicos”.

Más allá de sus implicaciones políticas y raciales, hay una cuestión que preocupa enormemente a los viajeros de esos los largos viajes transatlánticos: si no pueden tener tablets y consolas, ¿como van a ester entretenidos los niños para que no molesten?

Tanto padres como pasajeros han llenado Twitter de mensajes en contra de la medida:

Donald Trump, esto es absurdo. Mis hijos pequeños no pueden recorrer ni 2 millas sin un iPad. Como mínimo, utiliza el sentido común.

They shld put Trump in a plane full of kids without ipads kindle laptops etc for 12 hrs let's see what he's gonna do pic.twitter.com/fipN4oyHqQ — Abi ® (@AbiBb9) 21 de marzo de 2017

Deberían poner a Trump en un avión lleno de niños sin ipads, Kindle, laptops… durante 12 horas. A ver cómo se lo toma.

@KamahlAJE that's a bit of an understatement... all those kids on the plane without iPads! pic.twitter.com/8yt8icB1gd — Hamad Al-Amari (@hamadalamari) 21 de marzo de 2017

Eso suena como un eufemismo. ¡Todos los niños del avión sin iPads!

Making kids sit through a 14 hour flight with no screens to distract is a form of terrorism. — Emily of the State (@EmilyGorcenski) 21 de marzo de 2017

Hacer que los niños estén sentados en un vuelo durante 14 horas sin pantallas con las que distraerse es una forma de terrorismo.

La reacción del público es esclarecedora. En los últimos años, los niños parecen sentirse completamente aislados si no tienen una herramienta electrónica en la que perderse.

Pese a que la BBC apunta a que existen muchas otras distracciones posibles –como montar un puzzle, leer un libro o colorear–, no parece que los niños de 2017 estén dispuestos a pasarse tantas horas con actividades tradicionales que nada tienen que ver con pantallas interactivas.

[Vía Mashable]