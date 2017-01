20 datos muy turbios que los auxiliares de vuelo saben... pero nunca confesarán

Los usuarios de Reddit decidieron investigar el mundo de los auxiliares de vuelo y lanzaron la siguiente pregunta: cuáles son los datos que los auxiliares de vuelo conocen y los pasajeros no. Estas son algunas de las mejores respuestas.

* Te recomendamos que si eres fan de los aviones en general y de viajar en ellos en particular, no leas este artículo. Si por el contrario tienes un puntito masoca u odias los viajes en avión, adelante, es tu noticia. ¡Disfruta de tu vuelo a las cloacas de más sucias de los aviones!

1.

“Una auxiliar de vuelo me dijo que en caso de que los pasajeros tuvieran que cubrirse la cabeza, lo mejor es no "bloquear" los dedos sobre la cabeza, si no colocar una mano encima de la otra. Si algo cae en tu mano / cabeza, todavía tendrás una mano buena para usar”.

2.

“Soy asistente de vuelo y muchos accidentes que ocurren en el avión pasan desapercibidos para la mayoría de los pasajeros. En mi último vuelo, un hombre mayor se cagó accidentalmente en el suelo, pisó y siguió caminando como si nada. NO CAMINES DESCALZO POR EL AVIÓN. El pis y la caca están por todas partes. Además, en el lavabo y en los asientos la gente suele hacerse heridas o le sangra la nariz regularmente. Obviamente, al aterrizar todo eso se limpia. Pero nuestros recursos son limitados. Y por último, no cambies el pañal de tu bebé en la mesa del asiento. Es insalubre y la gente pone sus cosas, la utiliza para comer...”

3.

“Sí, en los vuelos transoceánicos hay una habitación para que la tripulación duerma. No, no te invitarán a pasar un buen rato. En algunos aviones nuevos también hay una bodega para las personas que mueren durante el vuelo. No, tampoco te invitarán a pasar un buen rato”.

4.

“Si te comportas como un capullo es probable que la tripulación se tire un pedo en tu cara. La presión de los aviones hace que nos volvamos más “gaseosos” y es muy fácil tirarse un pedo disimuladamente mientras te agachas para atender a alguien justo en el lado opuesto del pasillo”.

5.

“Si una comida se encuentra en oferta, pasa de ella. Es probable que sea del día anterior”.

6.

“A veces hay partes del cuerpo (cuando vuelan órganos para trasplantes en hospitales) en el área de almacenamiento cerca de tu equipaje. También tus animales domésticos están en la misma área”.

7.

“Si le dices al piloto "no me siento seguro con el pasajero en el asiento 35A", puedes y lo más probable es que ocurra... ser expulsado del avión. Así que piénsalo dos veces antes de actuar como un completo idiota en el avión (Normalmente se tolera el comportamiento estándar de los idiotas)”

8.

“No te pedimos que pongas tu asiento en posición vertical durante los despegues y aterrizajes porque seamos unos capullos. Es porque tenemos noventa segundos para evacuar el avión en caso de emergencia y tu asiento reclinado puede impedir que la persona en la fila detrás de ti salga”.

9.

Es bastante común que la gente deje olvidados los teléfonos, las tabletas, las carteras, etc. en los bolsillos de los asientos. Luego, durante los controles de seguridad y limpieza los encontraremos. Como no podemos llevar los objetos de vuelta al aeropuerto base, se lo entregamos a un mensajero con todos los papeles necesarios. Solo queda rezar para que no decida quedárselos para él.

10.

“Sabemos si estás teniendo sexo en el baño. Podemos abrir las puertas muy fácilmente desde fuera, así que piénsatelo dos veces”.

11.

“Si decimos 'Gracias por su presencia en el vuelo' o 'Nos vemos la próxima vez', es porque no podemos insultarte. Si no, lo haríamos”.

12.

“La seguridad, y luego también la seguridad, son la primera prioridad a bordo. Tu comodidad y felicidad son sólo una ventaja añadida”.

13.

“No has sufrido una verdadera turbulencia si los cajones para el equipaje no se han abierto y te han empezado a caer bolsos encima”.

14.

“En el caso de una descompresión de la cabina sólo tienes unos segundos antes de que tu cerebro empiece a carecer de oxígeno. Consigue tu máscara del oxígeno PRONTO”.

15.

“No infles chalecos salvavidas en el interior si el avión aterriza en el agua. Si la cabina comienza a llenarse de agua serás incapaz de nadar hasta la salida”.

16.

“Si usted paga por "espacio para las piernas extra" entonces tenga en cuenta que algunos de estos asientos son salidas de emergencia sin tornillos. Si usted tiene una discapacidad o requiere un cinturón de seguridad de extensión, entonces tendremos que moverlo por razones de seguridad”.

17.

“Todavía recuerdo el orden de prioridades en situaciones de supervivencia por la frase: Pilots Like Wet Fannys (A los pilotos les gustan los coños mojados, en inglés). Las iniciales de: Protección, Ubicación, Agua, Alimentación”.

18.

“Colegas míos solían vender sus zapatos usados a los fetichistas de los pies en eBay. También puedes vender tus medias usadas y sin lavar”.

19.

“Para cualquier compañero tripulación que lea esto. Si te encuentras en una situación de emergencia donde el fuego está presente, quítate tus medias de nylon para que las llamas no suban por tus piernas. A todos los pasajeros que lean esto. No hagas que la tripulación te odie. Lo de los pedos que comentaba otro compañero, es un hecho TOTALMENTE CIERTO”.