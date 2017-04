Las autoridades chechenas arrestan y matan a hombres homosexuales

Este sábado, el diario ruso Novaya Gazeta confirmó lo que muchos activistas de derechos humanos sospechaban: las autoridades de la república rusa de Chechenia han detenido y asesinado a hombres que habían levantado sospechas de ser homosexuales.

De acuerdo al diario, la semana pasada las autoridades de Chechenia arrestaron a más de 100 hombres, de entre 16 y 50 años, por no tener una orientación sexual "tradicional". El mismo periódico apuntó que disponía de los nombres de tres víctimas que fueron asesinadas y que sospecha que otros habían muerto en ejecuciones extrajudiciales.

Chechenia forma parte de Rusia, pero funciona como un estado prácticamente independiente. Liderada por el presidente Ramzan Kadyroy, la región se compone de población de mayoría musulmana y estrictamente conservadora en la que las personas del colectivo LGTBI no tienen otra opción que llevar su sexualidad en silencio para proteger su vida y para evitar que el honor de su familia se vea mancillado.

A pesar de las evidencias aportadas por el diario y de las denuncias de activistas que defienden los derechos humanos, las autoridades chechenas no han reconocido su responsabilidad. Así lo expresó el portavoz del presidente checheno, Alvi Karimov, al acusar al artículo en una declaración a Interfax de contener "mentiras absolutas y desinformación".

En su opinión, esta posibilidad es imposible porque, según ellos, en la república no existen personas homosexuales. "No se puede arrestar o reprimir a personas que simplemente no existen en la república. Si existieran la policía no tendría que preocuparse por ellos, ya que sus propios familiares los habrían enviado a un lugar del cual no habrían podido regresar".

Según también informó Novaya Gazeta, las masivas desapariciones han tenido lugar después que el grupo que lucha por los derechos de los homosexuales con sede en Moscú, GayRussia.ru, solicitara permisos para organizar desfiles del orgullo gay en cuatro ciudades del norte del Cáucaso septentrional, del cual Chechenia es parte.

A pesar de que, como explicó al mismo diario el activista que coordinó la solicitud, Nikolai Alekseev, solo pretendían que se realizaran desfiles sin que nadie corriera peligro, todo terminó con una serie de inevitables negaciones. Después llegaron las desapariciones.

"Por supuesto que ninguna de estas personas demostró su orientación sexual públicamente, en el Cáucaso septentrional esto equivale a una sentencia de muerte", escribió el periódico.

Después de esta tragedia, ningún hombre gay de la región quiere convertirse en el siguiente desaparecido de la lista. Así que algunos han optado por borrar sus cuentas online o por abandonar su hogar con un único objetivo: no sufrir represalias por no ser como a Chechenia le gustaría que fueran.

