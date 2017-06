Los rostros del terrorismo: identificados 2 de los 3 autores del ataque de Londres

Ya se conoce la identidad de dos de los tres autores del atentado que volvió a aterrorizar a Londres el pasado sábado por la noche y dejó 7 víctimas mortales.

Se trata de Khuram Shazad Butt y Rachid Redouane, ambos residentes del suburbio de Barking, situado en el este de la capital británica.

La Policía Metropolitana de Londres explicó en un comunicado difundido en Twitter que ambos hombres fueron abatidos tras el ataque por la policía desplegada en la zona y recordó que la investigación continúa abierta para conocer la identidad del tercer atacante.

All those arrested in connection with the #LondonBridge terror attack have now been released without charge https://t.co/ZIMG5UnVoe