Le atropella un autobús, se levanta y entra al bar a beberse una cerveza como si nada

Imágenes que se te venían a la cabeza hasta ahora cuando pensabas en "tipos duros".

Leñadores.

Clint Eastwood.

Vascos levantando piedras por deporte.

Pues bien, esta es la única imagen que se te vendrá a la cabeza a partir de ahora: el señor inglés que es va caminando al bar, es atropellado por un autobús, se levanta tranquilamente y entra al pub como si nada.

En dos palabras:

Todo sucedió en la calle Gun, en la ciudad de Reading este fin de semana. Simon Smith, de 53 años, estaba andando por la acera en dirección al pub The Purple Turtle cuando un autobús de dos plantas lo arrolló arrastrándolo por el suelo durante varios metros.

El autobús, que además de chocar con Smith también se empotró con el edificio de en frente, siguió adelante. Smith, en cuestión de segundos, se levantó, se recompuso y, como pensando, "bien, ¿por dónde íbamos?", entró al pub como si nada hubiera pasado.

Que ningún autobús se interponga entre tí y el bar https://t.co/jetFihHl5f — Islas Ozores (@IslasOzores) 27 de junio de 2017

"Creo que el señor Smith prácticamente se levantó, se sacudió el polvo y después una ambulancia vino y se lo llevó para poder hacerle una revisión", dijo Daniel Fraifeld, uno de los dueños de The Purple Turtle, a Mail Online.

"Le miraron y no tenía ninguna lesión de gravedad, aunque está cubierto de raspones y moretones. Luego le dejaron salir del hospital y creo que salió a tomar una pinta para relajarse".

Smith no fue el único herido en el accidente. Otra persona también tuvo que ser desplazada al hospital tras el atropello. "Estamos impactados por el accidente y por las grabaciones tan gráficas que están siendo compartidas. Por suerte, los peatones no tienen heridas de importancia y no hubo heridos de gravedad entre los pasajeros del autobús", explicó un portavoz de la empresa de autobuses de Reading.

El incidente está siendo investigado tanto por la propia agencia de autobuses como por la policía, aunque de momento no se han realizado detenciones.

"Queremos enviar nuestras disculpas a todos aquellos afectados", dijo el portavoz. "Especialmente a los peatones heridos en la calle, esperamos que estén recuperándose de sus heridas".

Tranquilos chavales, todo apunta a que Smith está más en forma recién atropellado que cualquiera de nosotros después de un año preparándonos para una media maratón. Ha quedado claro que cualquiera que trate de interponerse entre él y su cerveza saldrá perdiendo.

Como cuando te atropella un autobús pero nada te detiene para ir al bar. https://t.co/ZlC2phCKCI — Edgar (@Gardeky) 27 de junio de 2017

[Vía The Independent]