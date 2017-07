El aterrador momento en que un avión se estrella en mitad de una autopista

Sucedió el pasado 30 de junio en California. Poco después de las 9:30 horas, un pequeño Cessna 310 bimotor despegaba del Aeropuerto Internacional John Wayne, en Santa Ana, la capital del Orange County. En el despegue el pilotó detectó problemas en uno de los motores y lanzó un 'mayday'. La torre de control le dio permiso para volver a aterrizar inmediatamente. No logró alcanzar las pistas.

Un par de minutos después, el bimotor se estrellaba sobre el asfalto de la Interestatal 405. El aparato quedó envuelto en una bola de fuego ante la mirada atónita de los conductores que circulaban por la autopista.

Video shows moment of impact when small plane crashes on 405 Freeway in Southern California. https://t.co/Rb7cKwYRCv pic.twitter.com/upyvgje3dO