Esto es todo lo que se sabe hasta ahora del atentado de Londres

Ayer, justo cuando se cumplía un año de los terribles atentados de Bruselas, un escalofrío volvió a recorrer la espina dorsal de los europeos. Aunque esta vez el objetivo era diferente.

Alrededor de las 14:40 de la tarde del miércoles, un hombre montado en un todoterreno gris atropellaba a varias personas en el puente de Westminster de Londres y luego apuñalaba hasta la muerte a un oficial de policía fuera del Parlamento londinense.

Por el momento la cifra de víctimas mortales se eleva a 4 personas, contando con 2 de los heridos en el atropello, el policía apuñalado y el propio atacante, que falleció por los disparos de la policía fuera del Parlamento. 40 personas más han resultado heridas durante el ataque.

Tan solo dos nombres de las víctimas han trascendido a los medios . Aysha Frade, una mujer de 43 años que se convierte en la primera civil en ser identificada y Keith Palmer, el policía de 48 años miembro del mando de protección parlamentaria y diplomática apuñalado por el atacante. El policía no iba armado (la gran mayoría de miembros de Scotland Yard no porta armas) y se enfrentó al atacante en solitario cuando este corrió hacia él.

Tras el ataque, el jefe de la brigada antiterrorista de la Scotland Yard, Mark Rowley, ha emitido un comunicado en el que informaba que “todavía continúan las investigaciones en Birmingham, Londres y otros puntos del país. Creemos que el atacante actuó en solitario e inspirado por el terrorismo internacional". Rowley ha evitado dar datos sobre la identidad y nacionalidad del atacante y mantiene que la policía aún no dispone de información específica sobre “futuras amenazas a la población”.

Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, calificó el atentado de Londres de “repulsivo y depravado”.

Al conocerse la noticia May puso en marcha una reunión del comité de emergencia Cobra (formado por los principales ministros del Gobierno) para analizar la respuesta de Reino Unido ante el ataque. No obstante, la gobernante hacía una llamamiento a la calma a todos sus conciudadanos. “El lugar elegido para este ataque no es casual. El terrorista eligió atacar el corazón de nuestra capital a la que vienen personas de todas las nacionalidades y religiones para celebrar los valores de la libertad, la democracia y la libertad de expresión".

“Mañana por la mañana el Parlamento se reunirá como siempre. Nos reuniremos como de costumbre y los londinenses y todos los ciudadanos del mundo que han venido aquí para visitar esta gran ciudad se levantarán y tendrán un día normal. Cogerán sus trenes, dejarán sus hoteles, caminarán por las calles. Vivirán sus vidas, y todos avanzaremos juntos, sin ceder nunca ante el terror y sin permitir que las voces del odio y la maldad nos separen”, declaró May.

Varias horas después del ataque, el Parlamento británico permaneció cerrado, se prohibió salir a los parlamentarios y la zona se acordonó por seguridad. “No podemos entrar ni salir. Estaba en la zona cuando ocurrió el incidente, oímos disparos y nos tiramos al suelo”, explicaba el ministro británico David Davis poco después de producirse el suceso.

Otro de los parlamentarios protagonistas de la tarde fue el ministro de Asuntos Exteriores, Tobias Ellwood, catalogado como “héroe” tras su actuación frente al incidente. Ellwood, cuyo hermano murió en el atentado terrorista de Bali de 2002, se saltó las medidas de seguridad y corrió a ayudar al policía herido. Según recoge la BBC, el líder liberal demócrata Tim Farron destacó que “hoy, Tobias ha dado a los parlamentarios un buen nombre. Algo completamente heroico, puro y simple”.

Por el momento, ningún grupo terrorista ha reivindicado los actos pero las fuerzas de seguridad británicas ya están trabajando en averiguar quién está detrás del ataque. A menos de 24 horas de producirse la tragedia, las fuerzas de seguridad londinenses ya han detenido a siete sospechosos en varias redadas policiales realizadas en al menos seis domicilios de Birmingham, Londres y otras zonas, informa la BBC.

Curiosamente, justo un día antes del atentado un usuario anónimo de 4chan publicó un mensaje codificado que, al descifrarse, mostraba las coordenadas que corresponden al lugar del ataque. El mensaje, enviado teóricamente desde Dinamarca, venía acompañado por la fotografía de dos pistolas y un papel en el que se leía "/pol/ 21-03-2017". Estas palabras hacen referencia al subforo Politically Incorrect del propio 4chan, pero no se ha podido confirmar la veracidad de estas informaciones.

Por otro lado, el hijo del presidente norteamericano Donald Trump volvió a demostrar que las salidas de tono le vienen de familia al criticar abiertamente al alcalde de Londres, Sadiq Khan.

Tras el ataque, Donald Trump Jr publicó el siguiente tuit en el que malinterpretaba unas declaraciones de Khan hechas meses antes de la tragedia.

You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in big city, says London Mayor Sadiq Khan https://t.co/uSm2pwRTjO