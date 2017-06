Doble ataque terrorista en Londres: al menos un muerto y decenas de heridos según la policía

(Imagen vía Twitter)

Llegada la madrugada del 4 de junio una furgoneta ha arrollado a varias personas en el London Bridge, uno de los puentes más concurridos de la capital británica.

Según fuentes policiales, el vehículo habría ocasionado más de una víctima mortal y alrededor de 20 heridos, y además hay dos sospechosos abatidos.

Minutos después del ataque en el puente, la policía también ha reportado varios incidentes violentos en los alrededores, uno de ellos en Borough Market y otro Vauxhall.

Desde sus redes sociales, la policía local ha pedido a los ciudadanos que “huyan, se escondan y denuncien”.

Por su parte, la primera ministra Theresa May ha llamado a la calma y ha convocado un gabinete de emergencia.

A las 00:25, hora local, los incidentes de London Bridge y Borough Market se han confirmado como actos terroristas, no así el de Vauxhall, que se considera un hecho aislado.

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents.