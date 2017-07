Un astronauta graba una aurora boreal desde el espacio y el resultado es asombroso

Si alguna vez te has preguntado cómo se ve desde el espacio una aurora boreal, la NASA -cómo no- te va ayudar a que lo descubras.

El astronauta Jack Ficker grabó desde la Estación Espacial Internacional este fenómeno y lo compartió en su Twitter. El vídeo en cuestión está filmado a cámara rápida, a 400 kilómetros de la Tierra y a más de 28.000 kilómetros por hora.

“La gente me ha preguntado cómo sería ‘un burrito espectacular cubierto de una salsa espectacular’. Amigos, se parecería a esto [la aurora]. La salsa espectacular es de color verde”, escribió en su perfil.

People have asked me what a “burrito of awesomeness smothered in awesome sauce” is... Well folks, it looks like this…awesome sauce is green. pic.twitter.com/rgTgbdb84f