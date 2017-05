Grupos feministas declaran la guerra a la gestación subrogada

"El vientre de alquiler es una nueva forma de explotar a las mujeres", explican desde la recién creada Red Estatal contra el alquiler de vientres. Se trata de 46 asociaciones feministas, entre ellas "No Somos Vasijas", unidas para denunciar la práctica del vientre de alquiler que, según denuncian desde la formación, asciende a 1.000 por año en España.

Desde la Red señalan que los medios de comunicación y los debates políticos se centran exclusivamente en vender las bondades de una nueva industria en la que comercializan con la capacidad reproductiva de las mujeres en beneficio de terceras personas. " Existe un lobby en España que pretende legalizar esta industria donde existe todo un entramado de empresas médicas, farmacéuticas, hospitales e incluso agencias de viajes", denuncian desde la Red.

Su primera acción tendrá lugar el 6 de mayo en Madrid, coincidiendo con la celebración de la mayor feria de gestación subrogada en España: Surrofair. En su página web, la formación asegura que a esta feria asistirán 26 clínicas de distintos países que ofrecen, entre otras cosas, contratos de alquiler de vientres por importes que rondan los 50.000 a 200.000 euros.

"No Somos Vasijas", una de las asociaciones que conforman la Red Estatal, incluye en su manifiesto los motivos por lo que no debería existir este tipo de prácticas. Entre ellos denuncian que la mujer no se puede alquilar o vender parcialmente; que el altruismo de unas pocas mujeres no debe invisibilizar a la gran mayoría de vientres de alquiler que son mujeres de países pobres y vulnerables económicamente, o el control sobre la sexualidad que supone esta práctica.

En el otro lado, la asociación "Son Nuestros Hijos", la principal asociación española que aboga por la regularización de la gestación subrogada, se hacía eco en sus redes sociales y publicaba diversos testimonios de parejas que han podido tener hijos mediante el vientre de alquiler.

En España la gestación subrogada es ilegal. La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida declara nulo de pleno derecho el contrato por el que se concierta una gestación —con o sin compensación económica— a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna del hijo que concibe, a favor del que la contrata o incluso de un tercero. Esta normativa declara nulo también el contrato de gestación por sustitución y determina la filiación materna por el parto. Sin embargo cada año 1.000 bebés son concebidos mediante esta técnica en países extranjeros.