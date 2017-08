Así es cómo el eclipse solar oscureció magníficamente el cielo

El eclipse solar bañó al cielo de negro. De costa a costa en Estados Unidos, el cielo se sumió en un oscuridad repentina en un fenómeno que se producía después de 99 años esperando a que cruzará el país de esta manera. En otros países como España, el eclipse solo se pudo apreciar parcialmente.

Millones de personas salieron a la calle con gafas especiales para captar el momento en la que la Luna se interpuso bloqueando al Sol. El espectáculo generó entusiasmo porque no todos los días se puede decir que nuestro satélite, que es 400 veces más pequeño que el astro, logra tapar al gigante.

Durante 92 minutos, el eclipse atravesó diagonalmente Estados Unidos dejando una oscuridad de dos minutos en los lugares por los que iba pasando. Para los que se perdieron la maravilla, estas fotografías y vídeos resumen cómo se vio.

Hubo quienes el eclipse les pilló en las alturas metidos en un avión.

Desde la Estación Espacial Internacional, el astronauta Paolo Nespoli difundía imágenes de la sombra que creaba la Luna sobre nuestro planeta. En su cuenta de Twitter, escribía que no se necesitaban palabras.

Voila! The #Eclipse2017 shadow from @Space_Station , no words needed // Voilà! L'eclisse vista dalla Stazione Spaziale, non servono parole... pic.twitter.com/7kD5AYb5zj

Se dieron indicaciones para que la retina no sufriera. Aunque algunos las siguieron correctamente...

It was beautiful. To see our country coming together to experience a force of nature that unites humanity was very special! #eclispe2017 pic.twitter.com/Sbt27ppo97