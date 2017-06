El asesinato y violación de una niña de 11 años conmociona a México

Imagen de archivo: una niña llora a dos seres queridos muertos en Ciudad Juárez/Getty

La tragedia sucedió en Nezahualcóyotl, en el estado de México. Sergio Gutiérrez llevaba a su hija Valeria, de 11 años, a bordo de su bicicleta cuando se puso a llover.

Para resguardar a la pequeña de la lluvia, la acompañó a una furgoneta de transporte público. La niña entró en el vehículo y el padre lo seguía desde la bicicleta. Pero en un momento dado, la camioneta se escapó y se esfumó de su vista.

Cuando el hombre llegó a casa, Valeria no estaba. Había desaparecido.

A las dos de la tarde del día siguiente, unos vecinos denunciaron a la policía que habían encontrado su cadáver, según informaron Milenio y otros medios mexicanos. El conductor de la furgoneta, José Octavio N., de 43 años, fue detenido más tarde por homicidio. La Fiscalía informó de que el hombre supuestamente violó a la niña, la asfixió y abandonó la furgoneta.

"Descansa Vale. Nosotros no descansaremos nunca hasta que se haga justicia" o "Ni una menos, no más feminicidios", fueron algunas de las pancartas que llevaron los vecinos en las enérgicas protestas que tuvieron lugar un día después.

La madre de la niña denunció negligencia de la policía, que no la buscó calle por calle como ella pidió cuando estaba desaparecida. "Hay cámaras en cada esquina, ¿por qué no me ayudaron?", se preguntó. También pidió que se suspenda la ruta 40, que cubría la furgoneta, por haber contratado al presunto asesino, según contó El Universal.