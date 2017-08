Una de las mujeres que dice haber tenido sexo con R. Kelly siendo menor rompe su silencio

Getty.

Jerhonda Pace, tiene 24 años y vive en Chicago con su marido y sus tres hijos. Probablemente, su día a día no diste mucho del de cualquier madre joven y felizmente casada, si no fuera porque hace casi una década, cuando solo tenía 15 años, Jerhonda mantuvo relaciones sexuales con el cantante R. Kelly y firmó un acuerdo que la obliga a guardar silencio sobre ello.

"Sé que hablando contra Kelly él podría denunciarme, pero eso ya no me preocupa. Siento que es un proceso de curación para mí, porque he estado guardándome esto durante demasiados años, y ver que siempre se sale con la suya simplemente no está bien. Voy a seguir adelante con la cabeza bien alta", dijo a Buzzfeed.

Al leer el artículo de Buzzfeed News en el que se desvelaba la situación de varias chicas que están actualmente viviendo con Kelly mientras este las controla, maltrata y les lava el cerebro, Pace decidió salir de las sombras para contar su historia.

"Si puedo hablar y ayudarlas a salir de esa situación, eso es lo que haré. Yo no tuve a nadie que hablase por mi bien cuando pasé por aquello con él. Les lava el cerebro de mala manera, me recuerda a Charles Manson".

Pace, fan de Kelly desde los 11 años, conoció al cantante en 2008. Kelly estaba siendo juzgado por protagonizar un vídeo de pornografía infantil, y ella asistió cada día a presenciar el juicio. Kelly fue absuelto porque, a pesar de que 14 testigos identificaron a la chica, que entonces tenía 14 años, fueron incapaces de que ella o sus padres testificaran.

A pesar de haber visto aquella grabación en la de 26 minutos en la que Kelly orinaba en la boca de la menor y le pedía que le llamase "papi" mientras mantenían relaciones sexuales, Pace, entonces solo una adolescente, creyó a su ídolo. Incluso le defendió ante las cámaras de la MTV.

Al año siguiente Kelly la invitó a su mansión y tuvo sexo con ella. En un primer momento ella mintió sobre su edad pero, cuando después de algunos encuentros confesó que era menor, Kelly reaccionó pidiéndole que, en sus fiestas, le dijera a la gente que tenía 19 y actuase como si tuviera 25.

Hasta que en 2010 rompió su relación con él, Kelly grabó encuentros sexuales con Pace sin su consentimiento y la obligó a seguir una serie de normas, cómo la ropa que debía vestir, la prohibición de usar su móvil y cuando podía ducharse, usar el baño, comer o marcharse. Si incumplía alguna de ellas, era castigada física y psicológicamente.

"Su música eclipsa todo el mal que hace. Nadie piensa el daño que ha hecho o está haciendo a las chicas jóvenes, y su vida personal no afecta en absoluto cuando los ejecutivos tienen que hacer dinero con él", explicó.

Pace es la cuarta mujer cercana a Kelly que ha hablado con Buzzfeed para confirmar que el artista abusó de ellas tanto de forma física como psicológica.

