Una artista se burla de unos obreros en un McDonald's e internet estalla contra ella

Esta es Hetty Douglas, una artista inglesa de 25 años nacida en Nottingham y residente en el sur de Londres.

En los últimos tiempos, Douglas estaba logrando un reconocimiento por su trabajo. Dazed la consideró recientemente la número 49 en su top 100 de talentos emergentes. De hecho, estaba trabajando en un proyecto conjunto con ellos y Calvin Klein para sacar un nuevo perfume.

Vice también le dedicó un artículo alabándola. Su trabajo ha sido expuesto junto al de otros artistas conocidos en diversas galerías, ha aparecido como modelo en varias editoriales y trabajaba como dependienta en la tienda de Supreme de Londres.

En resumidas cuentas, a Hetty Douglas le iba muy bien la vida para ser una artista de 25 años.

Pero ninguna de sus obras le había traido a Douglas el nivel de atención que atrajo con un Stories de Instagram . La historia que la transformó de futura promesa del arte Londinense a una esnob clasista repudiada por un montón de desconocidos en las redes sociales.

El Stories en cuestión fue este.

En él, Douglas se reía de un grupo de obreros que esperaban en la cola del McDonald's comentando que, probablemente, solo sumaran un graduado escolar entre todos.

En cuanto su derroche de mala baba y pijerío empezó a correr por las redes, a Douglas le empezaron a llover los palos.

and you look like a spoiled rich girl gentrifying south London pic.twitter.com/0bysFYfc9c — rhi (@rhiharper) 4 de septiembre de 2017

"Pareces una niña consentida y rica gentrificando el sur de Londres".

Y ella, como el avestruz que esconde la cabeza debajo de la tierra, se atrincheró borrando su perfil de Instagram (perdiendo a 15.000 seguidores) y su biografía y su página de contacto de su web personal.

"Aquí está la atención que pediste".

"'Hambrienta de Mc'Donald's y atención', pues lo has clavado".

Lool I knew this girl from halls and I just accepted her friend request from 2010 to stalk her on Facebook — Zoë (@playboyredhead) 4 de septiembre de 2017

"Lol, conocía a esta tía de la universidad y acabo de aceptar su solicitud de amistad de 2010 para cotillearle el Facebook".

Cognitive dissonance: the ability to act like a snob while queuing at McDonald's. — Steve Hopkinson (@Steve_Hopkinson) 4 de septiembre de 2017

"Disonancia cognitiva: la abilidad de actuar como un esnob mientras haces cola en un McDonald's".

Look at this absolute shite hahahaha pic.twitter.com/DHVQ6nIG29 — skids (@reganphillips) 4 de septiembre de 2017

"Mirad que puta mierda jajaja".

She was probably getting turned on by their raw working class masculinity and had to try and find some derogatory feels to shut it down. — Danni Woods (@W2511Danni) 4 de septiembre de 2017

"Probablemente se estaba poniendo cachonda con su masculinidad cruda de clase obrera y tuvo que encontrar alguna forma de aplacar sus sentimientos".

Y la cosa tiene aún más guasa teniendo en cuenta que la tipa se vendió en una entrevista como una persona "amable y educada con los demás".

would pay to see her kindly and gently explain to the blokes why she feels she can mock them behind their backs to 15k people pic.twitter.com/4lCSqnaAUt — RUSBY (@JeSuisRusby) 4 de septiembre de 2017

"Pagaría por verla explicándoles a los tipos de forma amable y educada por qué cree que puede reírse de ellos a sus espaldas ante 15.000 personas".

Algunos han criticado que la reacción es excesiva, alegan que el hecho que aunque ella lo que hizo no estuvo bien, no justifica que ahora la estén machacando así.

Her post was horrid. But so is the reaction. Mean is mean. The target being privileged doesn't make it ok. — RT (@rosieethompson) 4 de septiembre de 2017

"Su post era horrible, pero también lo es la reacción. Maldad es maldad. Que el objetivo sea privilegiado no lo hace estar bien".

she's not gonna stop being an ignorant snob cause you all bullied her on ig though, is she ??? — Lori ✨🌿 (@lauraspadeo) 4 de septiembre de 2017

"¿No va a dejar de ser una esnob ignorante porque todos vosotros os metáis con ella en ig, no?".

Incluso la mujer de uno de los obreros de la fotografía entró al trapo contestando al post original.

Good on you!! That's my husband in the photo and we have enjoyed reading all the replies to your tweet tonight! Some have had us in stitches — Chelsea Clarey (@chelsea_clarey) 4 de septiembre de 2017

"¡Bien por ti! Ese de la foto es mi marido y nos lo hemos pasado muy bien leyendo todas las respuestas a tu tuit esta noche. Nos hemos partido con algunas".

Warren Butt, uno de los hombres que se reconoció en la imagen, dijo al Sun Online querer una disculpa. "No creo que esté bien que pueda tomarnos una fotografía sin que lo sepamos y decir eso. Simplemente estoy trabajando, ganándome la vida para mí y para mi hijo. No está bien. Nos hizo parecer unos idiotas cuando solo estamos intentando tirar para adelante y sacar nuestro trabajo”, explicó.

El padre de Hetty, Maurice Douglas, decidió hablar con The Daily Mail diciendo que el comentario de su hija ha sido sacado de contexto. "Se enfadaría mucho si supiera que he hablado con vosotros. Me encantaría defender a mi hija, pero cuanto menos diga antes pasará todo esto", explicó con su ropa manchada de polvo y cemento.

Paradójicamente, su papá es albañil.