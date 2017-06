Arcade Fire vuelven urgando en los trastornos adolecentes. Así suena 'Creature Comfort'

“ En el primer single sonaban como ABBA. Esta vez tienen las pintas de ABBA”. Así resume un comentarista de YouTube las primeras impresiones dejadas por las dos piezas de EVERYTHING NOW que hemos podido catar hasta la fecha. No le falta razón.

En Creature Comfort la sombra de ABBA se olvida de las melodías adhesivas para concentrarse en la ropa, trajes de lamé con mucho brillo que parecen cortados por patrones propios de otras décadas. En lo sonoro, esta vez vence la épica. Hay keytars, cajas de ritmo, teatralidad de banda mainstream, dejés ochenteros y sintes gordos a lo Gesaffelstein —cortesía de la mitad de Daft Punk, imaginamos, que para eso es coproductor del álbum—. Todo para que Arcade Fire sigan sonado a todo y nada a la vez. Tremendamente familiares, pero sin caer en homenajes demasiado evidentes.

Donde si hay continuidad es a nivel de letra, una sucesión de observaciones sobre las angustias de la internacional adolescente que rezuman una suerte de ironía mordaz que ya se dejaba ver en Everything Now. “Algunos chicos se odian a sí mismos, se pasan la vida resentidos con sus padres. Algunas chicas odian sus cuerpos, se plantan frente al espejo y esperan por su feedback, diciendo 'Dios hazme famosa. Y si pudieras hacer que no doliera...'”.

Te recordamos que el nuevo álbum de Arcade Fire, EVERYTHING NOW, verá la luz el próximo 28 de julio.