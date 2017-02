Los 8 anuncios de la Super Bowl que más han troleado a Donald Trump

Ayer fue día de Super Bowl, el partido que cada año marca el final del campeonato de la National Football League (NFL). Y esta 51 edición, que enfrentaba a los New England Patriots y a los Atlanta Falcons, ha tenido un protagonista especial. ¿Adivinas? Sí, el 'efecto Trump' se ha dejado notar muy fuerte en los dos acontecimientos que más suelen dar que hablar en la Super Bowl.

Por un lado, la actuación musical del medio tiempo, a cargo de Lady Gaga, banal en la superficie pero con un mensaje reivindicativo oculto entre líneas. Por el otro, la carísima publicidad —según The New York Times, el precio este año por un anuncio de 30 segundos ha llegado a 5 millones de dólares— que se muestra durante el descanso del partido. Momento que algunos anunciantes han decidido aprovechar para hacer un poco de política lanzando guiños a varios de los temas que menos le gustan a Donald Trump.

Derechos de las mujeres, inmigración, racismo, tolerancia, diversidad e igualdad han protagonizado algunos de los spots más políticos de la Super Bowl 2017. Una declaración de intenciones camuflada de manera más o menos sutil, ya que las directrices establecidas por la cadena FOX impiden cualquier declaración política en la publicidad.

Estos son los 8 anuncios más politizados de la Super Bowl 2017.

1. Airbnb. "We Accept"

“Creemos que no importa quién eres, de dónde eres, qué te gusta, o qué adoras. Todos pertenecemos al mismo sitio. El mundo es más hermoso cuánto más se acepta”. La web de alojamientos vacacionales Airbnb lanzaba un mensaje de aceptación y diversidad en el marco de su compromiso para proporcionar vivienda a corto plazo a más de 100.000 personas necesitadas. Además, la empresa pretende contribuir con 4 millones de dólares en cuatro años a un Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados. Según informa el New York Times, la incorporación de Airbnb a los anuncios de la Super Bowl se produjo en el último momento, cuando los responsables descubrieron que aún había espacio disponible.

2. Google. "Google Home"

El anuncio de Google para Google Home muestra diversas familas alrededor del país haciendo de Estados Unidos su casa, cada una de una manera diferente.

3. 84 Lumber. "The Entire Journey"

La constructora 84 Lumber emitió una versión reducida de su anuncio The Entire Journey (el viaje completo). El canal Fox pidió a la empresa que lo editara por sus connotaciones políticas y solo se emitieron 90 segundos de los más de 5 que dura el anuncio. En él, se muestra el viaje de México hasta la frontera con Estados Unidos de una madre y su hija de habla hispana. Cuando llegan a la frontera se encuentran con un muro fronterizo pero después de unos segundos descubren que uno de los constructores ha abierto una puerta. El anuncio termina con la frase: “El deseo de triunfar siempre es bienvenido aquí”.

4. Audi. "Daughter"

Por su parte, Audi defendió la igualdad de salarios para las mujeres a través de su campaña #DriveProgress. "¿Qué le digo a mi hija? No le digo que vale más que su abuela a su abuelo? Que su padre vale más que su mamá?”. "¿Debo decirle que a pesar de su educación, su coche, sus habilidades, su inteligencia, ella automáticamente será valorada menos que cualquier hombre?”, se escucha en el anuncio.

5. Budweiser "Born the hard way"

Otra de las empresas que trató el tema de la inmigración en su publicidad fue Budweiser. La marca de cerveza contaba en su anuncio la historia de uno de los fundadores de la compañía, Adolphus Busch. Busch emigró de Alemania a St. Louis, Missouri en 1857, con la intención de lograr su sueño de vender cerveza. El anuncio provocó la reacción de Twitter y el hashtag #BoycottBudweiser pronto fue tendencia. El vicepresidente de la empresa de marketing, Marcel Marcondes, explicó en un comunicado que el vídeo no pretende hacer un comentario político. “Sin embargo, no se puede hacer referencia al sueño americano hoy en día sin que esto sea parte de la conversación”.

6. Coca-Cola. "America is beautiful"

Coca-Cola recuperó el anuncio de la Super Bowl 2014 en el que se muestra una versión en diversos idiomas de la canción America is Beautiful. 60 segundos en los que “se promueve el optimismo, la inclusión y se celebra la humanidad”, explicaba la compañía en un comunicado.

7. Avocados from Mexico. "Secret Society"

El anuncio en el que una sociedad secreta discute los beneficios nutricionales de los aguacates ha sido visto por muchos como un troleo de México a Estados Unidos.

Does anyone else feel like Mexico was trolling us w/ that avocado ad during the Super Bowl? Like, "enjoy that guacamole now, motherfuckers."