A través de un solo mechón de pelo pueden saber tu sexo o qué comes

¿Cuánta información puede esconderse en un simple mechón de pelo? Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos hablar del análisis de cabello son los famosos test que desvelan si se han tomado drogas o no.

Pero esa es una técnica que se queda en un simple ejercicio de química para aficionados al lado del último hallazgo llevado a cabo por científicos de la Universidad de West Virginia.

Hace unos días fue presentado en la 253rd National Meeting and Exposition of the American Chemical Society un nuevo método que dota al análisis de cabello de una nueva dimensión. Gracias a la técnica desarrollada por los investigadores, se podrá saber con un simple pelo los hábitos alimenticios de una persona, el sexo, la edad o el índice de masa corporal.

“Tenemos este registro cronológico del metabolismo y la dieta en el pelo de las personas”, explica el líder del proyecto y profesor de ciencia forense, Glen P. Jackson a Inverse.

Según los investigadores, los detalles antes mencionados están escritos en el pelo a un nivel atómico. Es decir, en los isótopos que se encuentran en los aminoácidos que forman a su vez la queratina del cabello. Si se analiza con las herramientas adecuadas la proporción de los diferentes isótopos en los aminoácidos se puede conocer lo que ha comido una persona, si es hombre o mujer o la rapidez con la que ha quemado los alimentos.

La técnica que han utilizado los científicos tiene el complicado nombre de “cromatografía líquida en conjunto en relación isotópica espectrometría de masas” y ya se utiliza en la investigación de delitos.

“Podemos aprender mucho gracias a esta técnica. Por ejemplo, si las personas en libertad condicional están diciendo o no la verdad, o aquellas que están siendo interrogadas dentro de un proceso judicial”, declaró Jackson.

 Por el momento, el precio de esta tecnología es demasiado caro. Pero los científicos esperan que en unos diez años pueda ser ampliamente utilizado en los laboratorios forenses que trabajan en las investigaciones criminales.