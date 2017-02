El hombre con alzheimer al que su hijo abandonó al otro lado del océano

El 7 de noviembre de 2015, las autoridades británicas encontraron a un anciano deambulando por una estación de autobuses en Hereford, Reino Unido. Tenía acento americano, no llevaba documento de identidad consigo y no sabía quién era.

La policía y la BBC abrieron una investigación para averiguar su identidad y saber cómo había terminado solo en Reino Unido. Finalmente, el mismo medio descubrió la verdad y, ahora, ha compartido su atípica historia.

Mientras intentaban identificarle, pasó varios meses en una residencia de ancianos en Hereford. Tiempo en el que lo único que dijo a los investigadores fue: "Roger Curry". Tenía demencia, por lo que no sabían si era su verdadero nombre o si era el de alguien que había conocido en algún momento de su vida. Pero era lo único que tenían.

"Tenemos a una persona, tenemos un posible nombre, pero no tenemos nada más. No tenemos documentos de identidad, no hay pistas que indiquen de donde es", dijo la sargento Sarah Bennett, de la policía West Mercia.

La BBC hizo un llamamiento en el telediario con la esperanza de que alguien le identificara. Funcionó.

Una mujer, llamada Debbie Cocker, publicó un post en la página de Facebook del mismo medio que lo cambió todo. Se trataba de una fotografía del anuario de 1958 de la escuela secundaria de Edmonds, al norte de Seattle, en la que aparecía un hombre llamado Earl Roger Curry. Se parecía al Roger de la residencia de Hereford y, actualmente, tendrían aproximadamente la misma edad.

Además de un posible nombre, ya tenían otra pista: una escuela de Estados Unidos. Aquello animó a la reportera de la BBC, Darragh Maclntyre, a viajar al país para buscar pistas de Roger Earl Curry por la costa oeste. Finalmente, llegó a una casa de Whittier, un área de Los Ángeles, que parecía ser la de Roger.

Habló con un vecino, Jerry Maiques, y al enseñarle fotos del hombre, le dijo lo que llevaba tiempo queriendo escuchar: "Ese es Roger. No hay duda, sin duda". Aquella evidencia fue confirmada por otro vecino.

Ya sabía quien era y donde vivía. Ahora, le faltaba saber por qué estaba solo en Reino Unido, en una residencia de Hereford sin ni siquiera saber quién era.

Una respuesta que obtuvo después de hablar con varios de sus vecinos: Roger tenía Alzhéimer y estaba casado con Mary Jo, que también estaba enferma. Tenían 2 hijos y uno de ellos, Kevin, les había cuidado durante los últimos años. Pero, un día se cansó de hacerlo.

En 2014 se quemó su casa cuando ni Roger ni su esposa estaban en su interior y, entonces, desaparecieron. O, al menos, eso parecía. En en agosto de 2015 su vecino Maiques les volvió a ver en el patio trasero de lo que quedaba de su casa quemada.

Tenían un colchón hinchable, una caja con comida, agua y estaban rodeados por una valla, que puso la policía tras el incendio y que no les permitía salir. Maiques llamó a las autoridades y, al verles, sospecharon que Kevin les había dejado allí y les traía comida periódicamente. Sin embargo, no pudieron procesarle porque su madre aseguró que había sido idea suya.

3 meses después de aquel episodio, las autoridades británicas encontraron a Roger en Hereford.

Ahora, vive en una residencia cercana a su casa y está al cuidado de las autoridades de Los Ángeles. Éstas, junto con la investigación de la policía británica, acusan a Kevin de abandonarlo en Reino Unido. Pero él lo niega.

Ahora, a Roger, con 76 años, le espera un futuro incierto que se decirdirá en los tribunales del país.

