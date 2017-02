Un estudio revela que las alucinaciones están mucho más extendidas de lo que creemos

Tener alucinaciones es algo más común de lo que pensamos. Así lo concluye un estudio publicado por el British Journal of Psychiatry, después de una muestra hecha con 7.400 personas en el Reino Unido. El 4,3% de los participantes declaró tener alucinaciones, con independencia de sufrir enfermedades mentales.

Hasta ahora, existía la creencia de que las alucionaciones eran síntomas vinculados a desórdenes psiquiátricos como la esquizofrenia, el desorden de la personalidad o la psicósis. Sin embargo, el estudio demuestra que estos síntomas pueden presentarse también en transtornos psíquicos más comunes como la depresión o la ansiedad. E incluso en personas sin ningún tipo de enfermedad mental diagnosticada.

Para demostrar esto, los investigadores trabajaron sobre personas con desorden de personalidad asociado a la psicósis, para determinar qué número de ellos había visto u oído cosas no reales, en comparación con personas con trastornos más leves. En el primer grupo, las personas con alucinaciones alcanzaron el 13,7%, mientras que en el segundo, la diferencia no fue tan grande, alcanzando un 12,6%. La media global, teniendo en cuenta también a aquellos que no sufría ningún trastorno, se situaba en el mencionado 4,3%.

La debilidad del estudio, sin embargo, está en que los investigadores tuvieron que fiarse de las respuestas veraces de los participantes, ya que todavía no hay ninguna manera de medir las alucinaciones de manera empírica. Sin embargo, se respaldaron en los datos obtenidos por un estudio similar realizado en 2015 en 19 países con 31.000 participantes, que arrojó que el 5% tenía también alucinaciones.

Ian Kelleher, del Royal College of Surgeons de Irlanda e investigador participante en el estudio aseguró, como conclusión, que "las alucinaciones son más comunes de lo que la gente se piensa. Son experiencias aterradoras de las que muy poca gente habla abiertamente. Es hora de romper con este estigma".

[Vía Science Alert]