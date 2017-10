Un brutal agujero de 257 kilómetros se ha abierto en la Antártida y nadie sabe cuál es su origen

Un mar en el corazón de la Antártida. Esa es la poética consecuencia del brutal agujero de alrededor de 257 kilómetros de ancho que ha aparecido en el centro del continente helado. Las imágenes publicadas por la NASA no dejan lugar a dudas: algo ha pasado allí. Este tipo de agujeros son conocidos con el nombre de polinia, un término geográfico que se refiere a un espacio abierto de agua rodeado de hielo marino. Ya había habido polinias en los polos en el pasado, la más conocida en 1974 cuando se abrió un gran agujero en el Mar Wedell, próximo a Nueva Zelanda.

A Giant, Mysterious Hole, The Size of Maine, Has Opened Up in Antarctica And Scientists Aren't Sure Why. https://t.co/SiETdPZ4yn @Vice pic.twitter.com/BF9hGU9cI1